西安地铁开通高考绿色通道 考生及家长可免费乘坐

西安地铁。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励) 记者今天（6月5日）从西安地铁公司了解到，2018年高考即将到来，西安地铁开设“高考绿色通道”，考生与家长可免费搭乘地铁。6月7日至8日，西安地铁将在西安地铁一、二、三号线的各站开设“高考绿色通道”，推出“考生服务引导”服务，全力保障考生和家长的出行。
西安地铁三号线小寨站值班站长高晓帆：凡持有应届高考准考证的考生，考生本人与不超过两名陪同人员可通过“高考绿色通道”优先安检进、出车站，免费搭乘地铁。“高考绿色通道”设置在车站客服中心旁的边门处，届时，车站将增派工作人员在边门值守，提前在相关出入口摆放告示，加强搭乘指引，缩短进、出站时间，帮助考生方便快速地找到考点。
地铁乘客寻求帮助。
由于夏季天气多变，西安地铁还为考生准备了免费雨具、防暑药品等，同时，各站工作人员及安保人员将加强对车站及车厢内的巡查，如捡拾到重要物品将及时联系处理。
高晓帆：“如捡拾准考证、身份证等重要证件、物品，将及时与考生或考点联系；若考生遗失物品，可在第一时间求助车站工作人员或致电西安地铁‘求助热线’029-89093123进行询问。”
编辑： 王瑜
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