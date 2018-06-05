畸形"三角恋"演变成"情杀" 铜川警方15小时侦破命案

近日铜川耀州警方仅用15个小时，就迅速侦破了一起因三角恋情而引起的命案。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 夏飞）近日铜川耀州警方仅用15个小时，就迅速侦破了一起因三角恋情而引起的命案。

今年6月3日零点左右，铜川市公安局耀州分局陈家山派出所接到群众报警，称在寨子沟小区十二栋前有名男子躺在地上好像没了呼吸，民警立即赶往现场。

铜川市公安局耀州分局刑警大队民警陈禹伊：“发现一名成年男性仰卧在一单元楼门口，其左眼有明显的刺伤，周围有血迹。经法医判断此人已经失去了生命体征，现场勘查周围无任何打斗痕迹。”

6月3日下午3点多王某迫于压力来到派出所自首，对杀死胡某的犯罪事实供认不讳。

民警了解到死者姓胡，44岁，常年在陈家山煤矿周边某饭店采购货物。民警随即封锁了陈家山煤矿的交通要道，防止嫌疑人外逃，同时调取了案发当晚的沿路视频监控，并从死者胡某周边的人际关系矛盾入手展开走访摸排，最终有了重大发现。

铜川市公安局耀州分局刑警大队大队长穆耀进：“死者胡某生前生活作风混乱，曾与多名女性同时保持暧昧关系，曾因此和同地男子王某发生过激烈的肢体冲突，而且多次对王某进行言语侮辱，积怨很深，因此我们判断王某有重大的作案嫌疑。”

寨子沟小区十二栋前有名男子躺在地上好像没了呼吸。

正当民警对王某准备实施抓捕时，6月3日下午3点多王某迫于压力来到派出所自首，对杀死胡某的犯罪事实供认不讳。经审讯，王某称其妻子李某在饭店打工期间和胡某相识，双方关系逐渐暧昧最终导致自己和妻子离婚。后来自己不计前嫌准备和妻子和好时，胡某却坚决反对，双方几度沟通始终无果。

犯罪嫌疑人王某：“那个男的（死者胡某）是不断的恐吓威胁，如果我妻子离开他，他就要报复家人报复娃。他说是你媳妇儿哪怕是另外嫁给人都行，但是回到我身边是不行的。他见面老是把我叫儿子、娃，这一种羞辱的称呼，我心里本来就有气。后悔，肯定后悔。就是有天大的过错我也不能平白无故的剥夺别人的生命，对于那一种人不值。”

目前犯罪嫌疑人王某已被警方刑事拘留。

编辑： 王瑜