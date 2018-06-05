陕西开展“六五”环境日宣传活动 启动环保全媒体平台

陕西省副省长陈国强为绿色文明示范工程表彰单位代表颁发奖牌。

“美丽中国我是行动者暨美丽三秦全民行动”主题宣传活动启动仪式举行。

西部网讯（见习记者 马晴茹）今天（6月5日），陕西省纪念“六五”环境日“美丽中国我是行动者暨美丽三秦全民行动”主题宣传实践系列活动启动仪式在西安南门迎宾广场举行。陕西省环保全媒体平台及手机APP“生态陕西”也于今天上线。

环保全媒体平台启动 手机APP“生态陕西”上线

启动仪式上，陕西环保志愿者联合会志愿者代表公众宣读“全民盯防污染源人人都是行动者”倡议书。陕西省副省长陈国强为绿色文明示范工程表彰单位代表颁发奖牌。

陕西省环保厅与西部网现场签订战略合作协议，依托丝路云融媒体平台开发的“生态陕西”APP也正式上线。据了解，该APP集政务信息公开、环境新闻报道、搭建公众参与平台等多种功能于一体，共设有头条、空气、科普、专题、举报等多个版块，融合图文、音视频、微博微信等多媒体，用户通过手机可便捷快速浏览相关生态环境内容。

近年来，陕西省环保厅十分重视运用各类媒体加强生态文明宣传工作，今后将整合自有媒介资源，全力打造省级层面的环保全媒体平台。“省环保厅将充分运用环保全媒体平台，围绕生态环保工作实情、重点热点等，改进报道、讲好环保故事。”据陕西省环保厅相关负责人介绍，今后环保全媒体平台将做到“报网微屏”一起发力，让广大基层群众知晓全省各项生态环境保护工作的重大意义。

陕南三市共同策划 《汉丹清流》纪录片开机

汉江、丹江流域是国家南水北调中线工程的重要水源地。为大力宣传汉丹江流域生态环境保护工作，由中国环境报、省环保厅联合汉中、安康、商洛陕南三市共同策划拍摄《汉丹清流》纪录片也在当天正式开机。

“纪录片一方面反映陕西省委、省政府以及陕南三市勇挑重担呵护一江清水，让更多的人知道这一江清水背后有一群默默守护她的人们。另一方面也是想通过镜头让全国人民了解秦山汉水的人文生态，了解陕西为确保‘一江清水供京津’付出的努力”。据导演杨小朴介绍，目前拍摄团队已制定了合理的拍摄计划，将结合陕南三市的地域特色、工作亮点和创新实践，发掘出汉丹江深厚的生态文化底蕴，全面透视各地绿色发展的良好势头，把《汉丹清流》纪录片拍摄成为一部展示陕南三市良好生态、群众生态自觉理念和省委、省政府建设生态文明生动实践的高质量宣传精品。