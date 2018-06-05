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今年榆林近26000人参加高考 较去年增加183人

时间：2018-06-05 12:00:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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今年榆林近26000人参加高考 较去年增加183人

近日，记者从榆林市教育局了解到，2018年榆林市高考报名人数为29122人，高职分类考试已录取3205人，实际参加高考的考生人数为25917人。

西部网榆林讯（记者 李明） 近日，记者从榆林市教育局了解到，2018年榆林市高考报名人数为29122人，高职分类考试已录取3205人，实际参加高考的考生人数为25917人。

据了解，今年榆林市共设25个考点，884个考场，今年参加高考人数与去年基本持平，2017年榆林市高考报名29356人，实际参加高考人数25734人。

记者从榆林市交警支队了解到，今年高考期间，交警部门将对榆林城区的三所中学考点周围部分路段实行交通管制。三所学校分别是榆林市第一中学、榆林市苏州中学、榆林市第七中学。

道路管制时间为2018年6月7日至8日，上午8点—12点，14点—17点30分，期间禁止机动车在管制路段通行，严禁机动车在考点周围鸣笛。

编辑： 王瑜

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