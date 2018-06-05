西安接连发生几起酒驾事故 交警严查酒驾醉驾行为

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云峰 张鑫）人们常说“车祸猛于虎”，每年由于酒后驾车引发的交通事故数不胜数，酒驾已经被公安部门列为车祸致死的主要原因。就在不久前，西安市接连发生的几起酒驾事故更是向广大司机敲响了警钟。根据部署，从5月25日到7月15日，全国公安交管部门将统一集中行动，围绕酒驾、醉驾、毒驾等违法行为进行查处。那么，西安市的检查情况怎么样？节目之前，我们先来回顾一下近期因为酒驾发生的惨烈车祸。

5月16日清晨5点30分 西安市玉祥门下穿隧道

5月16日凌晨，西安市玉祥门下穿隧道发生的两车相撞交通事故。整起事故发生过程前后仅有5秒，但是后果非常严重，最终造成两人死亡六人受伤。

5月21日凌晨3点 西安市小寨十字

5月21日凌晨3点，西安市小寨十字一辆白色路虎车追尾一辆出租车的交通事故。虽然出租车司机和乘客均无伤亡，但路虎车司机却因受伤被送往医院救治。

经检测，玉祥门交通事故中，肇事司机的血醇浓度达到146.32mg/100ml，属于醉驾行为。小寨十字的肇事司机，年龄才17岁，不仅涉嫌酒驾和超速行驶，而且属于无照驾驶。对这两名肇事者来说，面临的将是刑事责任追究。然而，即便发生在我们身边的这些血的教训，仍然未能引起一些司机的重视。

5月26日晚上，记者跟随西安市交警支队未央大队的执勤民警上路检查酒驾。在西安市太华北路，晚上11点多，后方民警突然传来一条信息：有一辆白色凯迪拉克小车司机弃车而逃，记者立即跟着交警赶了过去。

记者：“你们那个司机跑哪去了？”

后座乘客：“……”

就在民警对后座乘客进行询问时，其他执勤民警已经将逃跑的司机找了回来。

记者：“你刚为啥跑呢？”

司机：“看见查酒驾，就跑了。”

记者：“你喝了多少酒？”

司机：“喝了一点。”

记者：“喝了一点？”

司机：“朋友今天开业，喝了一点。”

记者：“你知道酒驾能开车吗？”

司机：“不能。”

记者：“那为啥还要喝点酒？为啥喝酒还要开车呢？”

司机：“侥幸心理，希望理解，对不起。就想着一点路，就开回来了。”

五分钟后，执勤民警又拦下了一辆白色的福特小轿车。

记者：“吹了多少？”

民警: “初步是21.4mg/100ml。”

记者：“21.4算是什么样的概念？”

民警：“酒后驾驶。”

在跟随民警查处酒驾行为的过程中，记者发现，有的司机不仅法律意识淡薄，甚至自认为酒量可以，把酒驾不当一回事。

民警：“初步检测34.24mg/100ml，涉嫌酒后驾驶。”

记者：“你知不知道前几天西安发生的几起酒驾事故？”

司机：“知道。”

记者：“那为啥还要酒后开车？”

司机：“没喝多少，因为我的酒量我知道。”

当天晚上，西安市交警支队未央大队共查处五起酒驾醉驾违法行为。经血液检测，那个弃车而逃的司机，血醇浓度达到了119.99mg/100ml，其行为已经构成醉驾。在检查中交警发现，早在2015年，这位司机就因为醉驾被吊销了驾照，当天属于无照驾驶。而带着媳妇孩子开车的那个司机的血醇浓度为29.3mg/100ml，其行为已经构成酒驾。而自称自己酒量可以的年轻司机，血醇浓度更是达到了134.23mg/100ml，已经构成了醉驾。

西安市交警支队未央大队民警陈超：“饮酒后驾驶机动车和醉酒后驾驶机动车，是根据血液里的酒精含量来区分的。血液含量达到20mg/100ml,但低于80mg/100ml，这是饮酒后驾驶机动车；高于80mg/100ml，就属于醉酒后驾驶机动车。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条规定，饮酒后驾驶机动车，暂扣机动车驾驶证六个月，并处以一千元以上两千元以下的罚款；醉酒后驾驶机动车，首先要由公安部门约束至酒醒，并且要吊销机动车驾驶证，并且依法追究刑事责任，五年内不得再取得机动车驾驶证。”

记者了解到，围绕酒驾、醉驾、毒驾等违法行为，西安市交管部门还加强了对城郊结合部和农村道路酒驾的查处力度。5月28日晚上，西安市交警支队灞桥大队执勤民警在辖区内的柳雪路对酒驾醉驾行为进行了现场查处。

在执法现场，正当执勤民警检查过往司机时，突然民警发现有一辆小轿车正在调头，赶紧拦了下来。

民警：“配合一下，师傅。”

西安市交警支队灞桥大队政秘科科长石联昌：“继续，继续，好。”

记者：“多少？”

石联昌：“93.8mg/100ml。”

根据初步检测，这名试图调转车头逃跑的司机已经达到了醉驾标准。

记者：“喝酒不能开车，你不知道吗？”

司机：“刚才媳妇上班去了，我说车就在门口，我把车开回去。”

记者：“前几天西安才发生几起酒驾事故，你不了解？”

司机：“知道，错了就错了。”

时间不长，又有一辆小轿车企图调头躲避检查。

记者：“为啥要调头跑？”

司机：“堵车了。”

经现场初步检测，这名司机血液内的酒精含量达到了136.1mg/100ml。

司机：“我承认，的确是我的错误，我的不对。”

随后，经血液检测，这两名司机的血醇浓度分别达到了90.35/100ml和102.91mg/100ml，已经构成了醉驾，他们面临的将是刑事责任追究。

记者从西安市交警支队了解到，仅5月25日、26日、27日三个晚上，西安市交警系统共出动警力500多人，在全市90多个点位开展了查处酒驾醉驾毒驾的统一行动，共查处酒驾醉驾94例，其中酒驾73例，醉驾21例。下一步，交警部门还将继续开展查处酒驾、醉驾、毒驾的统一行动，以保障市民的夜间出行安全。

西安市交警支队秩序处民警刘莹剑：“各大队会采取一些比较灵活的措施，比如设点、流动、巡查等一些措施，加大对西安市夜间交通违法行为的查处。尤其是现在已经临近中考、高考，我们将针对夜间的交通违法行为进行突击整治，不仅是针对酒驾、毒驾这样的交通违法行为，给全市人民创造一个相对平稳、安全的夜间交通出行环境。”

夏季是酒驾、醉驾等违法行为的高发期，随着天气转热，夜宵聚会活动增多，夜间酒后驾驶、醉酒驾驶等违法行为将会增长。再次提醒各位司机朋友：酒后不开车，开车不喝酒。别为了一时的痛快，造成终生痛苦。

编辑： 辛超