西安一楼盘拒绝业主公积金贷款 目前已可正常办理

6月4日，20条网友留言有回复。

西部网讯 碑林区一酒吧常年噪音扰民、旬邑县韩家村村民果树被偷挖、梨园公馆拒绝业主公积金贷款……6月4日, 陕西省住房和城乡建设厅、碑林区人民政府办公室、旬邑县人民政府等13个党政相关单位回复了20条西部网网友留言。

碑林区一酒吧常年噪音扰民

酒吧负责人被约谈

2018年5月21日，网友“无助百姓”反映，碑林区高山流水星币传说底商thank酒吧常年噪音扰民，每日营业至凌晨2-3点。夜间声音巨大，低音频率和音乐声影响楼上居民休息。希望相关部门予以解决。

碑林区人民政府办公室回复：东关南街街办联合环保碑林分局、公安碑林分局、区城管局组织执法力量，前往现场进行调查处理。经查，该酒吧噪声源为商户内部设置的音响设备，执法队员约谈酒吧负责人，责令其在夜间营业期间降低音量，严格控制噪音，避免影响周边居民的正常生活作息。

下一步，我区也将加强对该酒吧的管控力度，建立长效防范机制，避免噪音扰民问题反复。

旬邑县韩家村村民果树被偷挖

公安机关已立案侦查

2018年5月24日，网友“韩国庆”反映称，本人是旬邑县丈八寺韩家村村民，2018年5月22日，村委会在没有通知我的情况下，私自雇佣挖掘机，将我家已挂果的果树偷偷的挖倒损毁。前往村委会询问情况，村委会领导却一问三不知。希望相关部门能够调查处理。

旬邑县人民政府回复：网友的反映事件现在村镇两级正在积极协调处理，公安机关已经立案，现在侦查阶段。

梨园公馆拒绝业主公积金贷款

目前可正常办理公积金贷款

2018年5月14日，网友“业主”反映，5月9日，梨园路梨园公馆项目在取得预售许可证后，要求业主递交材料办理网签手续，违背前期支持公积金贷款的承诺，拒绝业主的正当要求，严重侵害业主合法权益，希望有关部门予以严肃查处！

陕西省住房和城乡建设厅回复：经查，梨园公馆项目已于5月15日前往西安公积金中心信贷处进行项目备案资料报备，西安住房公积金中心已于5月17日通过项目审贷会审核。目前可正常办理公积金贷款。

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6月4日有回复：沣东新城管委会等答复20条留言

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编辑： 辛超