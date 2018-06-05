西安街头摇摇车电线裸露隐患大 工商质监均称超管理范畴

在雁塔区万象春天北门，药店、母婴店、小超市门口均摆放了几台摇摇车。

西部网讯（见习记者 朱童戈）每当夜晚降临，西安街头的摇摇车生意总是特别火爆。为了招揽生意，小区周边的便利店、母婴店、甚至药店门口都增设了颜色鲜艳、造型各异的摇摇车，吸引低龄儿童的注意。

但是，这些看似安全的娱乐设施真的安全吗？不接地线、电插头裸露、不系安全带……西部网记者在走访后发现，街头摇摇车的隐患可不少。

摇摇车存在安全隐患 家长意识到危险也无奈

6月4日，西部网记者来到了雁塔区万象春天小区周边了解情况。记者走访发现，仅仅这一个小区附近，就有近10家店铺经营着摇摇车的生意。母婴店、小超市、连锁药店，甚至快递收发点门口，都摆放了几台摇摇车，即使在较为炎热的下午三点，仍然有很多低龄儿童由家长带领着玩。

记者发现，室外摆放的摇摇车多暴晒在烈日之下，连接电线多是明线，电源插头裸露，走线混乱，甚至有的电线表皮都已经脱落。大多数摇摇车都没有安全提示，家长在带孩子玩时基本不用安全带，有的本身就没有安全带，极易发生危险。

“我们家孩子基本上每天都要玩一次，之前看了新闻说有摇摇车漏电的现象发生，我们也知道其中存在着很大的安全隐患，但是孩子玩习惯了，不让玩就哭闹，作为家长我也很无奈。”两岁宝宝的妈妈陈女士告诉记者。

在西安长安区智慧城西门几家商店门口，摆放着七八台汽车、卡通等造型的摇摇车，还有几台游戏机，不少低龄儿童在这里玩的不亦乐乎。记者观察到，有一名男童在未经家长陪护的状态下玩了近半个小时。

“只能在孩子玩的时候把他看紧，之前摇摇车只能投币的时候还能以没有零钱为借口拒绝孩子，现在基本上都可以支付宝或者微信扫码支付，实在是没啥不让玩的理由了。”长安智慧城小区居民贾女士说。

摇摇车多为厂家投放 虽有合格书但存诸多问题

据万象春天门口便利店老板杨先生介绍，大部分摇摇车都是厂家投放在便利店或者大型商超里，有部分商家会对厂家的摇摇车进行租赁，商家自己购买的情况很少。“赚取的利润一般是五五分成，在生意好的时候，一天差不多能有个二十几块钱的收入。”

记者在某电商平台上搜索发现，各种造型的摇摇车琳琅满目，单台的价格从500元至1100元不等。记者联系了一位30天售出2571件的卖家，质疑是否能保证产品安全，对方立即向记者出示了电子版质量合格证书。但记者查看该摇摇车的评价时，有许多卖家表示，产品存在质量差劲、车身单薄、电线漏电等诸多问题。

记者查阅相关新闻发现，因摇摇车而引发的事故屡有发生。

2013年3月，贵州一名小女孩的头部不慎被卡在摇摇车轮轴和联动的吊臂之间，现场身亡。2015年7月，福建一个小区里一男孩手指被卡在了摇摇车内。2017年11月5日，云南昭通一超市门口摇摇车卡住一名小女孩的手指。2018年4月19日，在福州台江区一家便利店外，一名男童在玩摇摇车时不幸触电身亡。

市场监管空白 几个部门均称超出管理范畴

存在诸多安全隐患的街头摇摇车该谁来监管呢？记者调查发现，由于摇摇车性质目前还难界定，市场监管处于空白状态。

西安市文化管理局的相关负责人员告诉记者，这类问题应该归西安市质监局和工商局管理，因为文化管理局只负责大型娱乐场所的监管，摇摇车并不属于这个范畴。

随后，记者又联系了西安市质监局。质监局工作人员则称，根据《特种设备监察条例》，摇摇车的高度不到2米、速度未超过2米/秒，不属于特种设备，也不在游乐设施安全监管范畴内。“街头摇摇车的大小达不到我们监管娱乐设施的最小体积，不在我们的管理范畴。”

而针对摇摇车监管问题，西安市工商局法规处的工作人员也坦言不太好监管。“如果摇摇车是店铺自己购买且营业执照里有这项经营许可，就没有超范围经营，如果没有经营许可就属于超范围经营。但是如果摇摇车只是厂家投放的，那么都不属于超范围经营，工商部门就没办法监管。”

至于摇摇车存在的安全问题，工商部门建议，应该找摇摇机的生产厂家进行管理和咨询。

陕西洪振律师事务所律师马晨认为，目前国家对于儿童游乐设施，如摇摇车等，并无统一的监管部门和标准，其监管其实主要依赖与商家和所有权管理方的自觉，但一旦发生安全事故，往往存在取证困难等相关问题。“因此，希望国家和地方应当尽快出台法律法规，将摇摇车等儿童娱乐设施纳入监管之中，从根本上保障儿童娱乐时的安全。”

编辑： 朱童戈