《陕西省公共文化服务保障条例》面向社会征求意见

西部网讯 由省文化厅起草的《陕西省公共文化服务保障条例》（草案征求意见稿），日前面向社会征集意见。
《条例》指出，公共文化服务应当遵循政府主导、社会参与、协调均等、方便群众的方针，体现公益性、基本性、均等性、便利性的原则。县级以上地方人民政府领导本行政区域内公共文化服务工作，将公共文化服务纳入本级国民经济和社会发展规划，纳入城乡规划，纳入本级财政预算，纳入目标责任考核。
《条例》中明确了公共文化设施是指用于提供公共文化服务的建筑物、场地和设备，主要包括图书馆、博物馆、文化馆（站）、美术馆、科技馆、纪念馆、体育场馆、工人文化宫、青少年宫、妇女儿童活动中心、老年人活动中心、乡镇（街道）和村（社区）基层综合性文化服务中心、农家（职工）书屋、公共阅报栏（屏）、广播电视播出传输覆盖设施、公共数字文化服务点等。
同时，《条例》也指出，公民享有接受公共文化服务的权利，有权举报或者投诉公共文化服务过程中发生的各种违法行为。公共文化设施应该向社会免费开放，基本服务项目应该健全并向公众免费提供。
《条例》禁止改变公共文化设施用途，禁止以营利为目的出租公共文化设施。确需占用公共文化设施场地的，应当重新确定建设用地。调整后的公共文化设施建设用地不得少于原有面积。重建、改建的公共文化设施的配置标准、建筑面积等不得降低。
征求意见截止日期为2018年6月13日。
通讯地址：陕西省人民政府法制办公室
邮政编码：710006
联系人：蔡 军
传 真：63916444
电子邮箱：shfzc87294499@163.com
编辑： 秦怡
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