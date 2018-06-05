马友仙等非遗保护先进个人和集体获文化和旅游部表彰

西部网讯 为表彰先进、树立典型，激励全国非物质文化遗产保护工作者进一步奋发向上、开拓进取，文化和旅游部对全国50家“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”和99位“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”进行表彰。

其中，安塞区文化文物馆荣膺“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”称号，西安鼓乐周至县南集贤东村传习所的顾景召，陕西省戏曲研究院秦腔团的马友仙和陕西省西安市工艺美术研究所的汪天稳被评为“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”。

文化和旅游部要求全国从事非物质文化遗产保护工作的单位和工作人员，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以受到表彰的先进集体和先进个人为榜样，以能力建设为重点，扎实推进非物质文化遗产保护工作，不断增强文化自信，提高保护传承水平，推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，为社会主义文化繁荣兴盛作出新的更大贡献。

编辑： 秦怡