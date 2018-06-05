陕西六个国家级曲艺非遗项目将赴天津参加展演

西部网讯（记者 刘璞华）由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办的全国非遗曲艺周,作为2018年文化和自然遗产日文化和旅游部的主场活动,将于6月7日至6月I4日在天津举办。来自全国127个国家级非物质文化遗产代表性名录中的曲艺项目、193个保护单位选派传承人组成演出队伍参加演出。

届时，陕西的6个国家级曲艺类非遗项目陕北说书、榆林小曲、陕北道情、韩城秧歌、眉户曲子、洛南静板书将参加本次全国非遗曲艺周展演。国家级传承人解明生、韩应莲联袂演出陕北说书《大脚娘》，国家级传承人林玉碧、白明理、卢登荣和省级传承人曹伯炎、刘芬珍、陈保子将分别带着榆林小曲《九连环》、陕北道情《清涧道情联唱》、眉户曲子《古城会》、陕北说书《刮大风》、韩城秧歌《爱上你就上楼台》、洛南静板书《四大京》亮相全国曲艺展演周，现场展示陕西非遗曲艺的独特魅力。

此外，由榆林市横山区文体广电局与苏州评弹学校等单位表演的南北对唱《看今朝》将应邀参加本次全国非遗展演周开幕式演出，该节目将陕北说书与苏州评弹巧妙融合，西北高原汉子的粗犷豪放与江南水乡女子的纤细柔美的南北唱和，赋予了传统曲艺艺术崭新的艺术生命力，曾参加2018年中共中央、国务院春节团拜会和央视2018元宵晚会的演出。

本次展演是贯彻落实党的十九大精神和实施中华优秀传统文化发展工程有关部署的具体实践，旨在组织活跃在基层的曲艺类非遗传承人开展会演，展示近年来曲艺类非遗保护成果，总结交流曲艺类非遗保护传承经验，推进非遗传承保护成果全民共享。

展演周期间，还将在天津群星剧院和河西区文化中心连续举办20场曲艺类非遗项目驻场演出，31支非遗曲艺小分队将分赴天津市16个区的社区、学校、企业、部队、乡村等第开展“百场曲艺进社区”下基层演出活动，同时召开全国非遗保护工作座谈会、全国非遗保护工作先进集体先进个人及第五批国家级非遗代表性传承人座谈会、全国曲艺项目传承人交流调研、全国非遗保护成果宣传展示等系列活动。

编辑： 秦怡