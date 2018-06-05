西安临空经济示范区获批40天：政府企业开启“加速度”

从事线上分拣的快递公司员工。

西部网讯（记者 刘望）4月底，国家发展改革委、民航局正式批复设立西安临空经济示范区，这是西北地区首个国家级临空经济示范区，也是西安又一国家级对外开放平台。截至目前，西安临空经济示范区获批已逾40天。40天来，西安临空经济示范区依托西咸新区空港新城的优势，加速推进示范区的建设。

从西北到全国 物流见证迸发的潜在动能

6月初的申通快递西北转运中心正在为“618年中促销”做准备，数十名员工在分拣线上忙碌着。他们负责将收入陕西的快件按地区进行分拣，送往全省各地。同时可以将陕西的货物发往全国各地。“快件可以从空港直发21个省市，其中6条线路可以一线发往多省区。”申通快递陕西客服经理郭颖说。

申通陕西网点发出的货物24小时可以到达西安周边城市，48小时可以到达全国大部分城市，72小时完全抵达偏远城市，申通身处陕西，从地理上已经承担着全国物流中心的功能，实现了通达全国的能力，使得陕西的“枢纽经济”地位和“门户”地位渐显。不止这些，窥一斑而知全豹，大量的快递包裹也见证了陕西“流动经济”的发展。

“目前我们平峰时每天的进港货物为35万件，出港货物达到50万件。而618、双11等网络促销节点时我们每天进出港货物总量接近150万件，其中还包含少量国际快件，1公斤以上的小件包裹快速实现快递面单信息读取，快递包裹可以以更优的路径投递。”郭颖预计，至2020年，申通在陕西的日均快件整体操作量能达到200万件。

陕西空港国际快件监管中心也取得了不错的成绩。2017年9月正式投入运营后，该监管中心以“自动化程度高、快件安全监管到位、通关效率快”的特点，为物流企业提供便捷化的服务，2018年第一季度完成货量392吨，环比增长50.8%，发展势头良好。

编辑： 刘望