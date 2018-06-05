西安临空经济示范区获批40天：政府企业开启“加速度”

从事线上分拣的快递公司员工。
西部网讯（记者 刘望）4月底，国家发展改革委、民航局正式批复设立西安临空经济示范区，这是西北地区首个国家级临空经济示范区，也是西安又一国家级对外开放平台。截至目前，西安临空经济示范区获批已逾40天。40天来，西安临空经济示范区依托西咸新区空港新城的优势，加速推进示范区的建设。
从西北到全国 物流见证迸发的潜在动能
6月初的申通快递西北转运中心正在为“618年中促销”做准备，数十名员工在分拣线上忙碌着。他们负责将收入陕西的快件按地区进行分拣，送往全省各地。同时可以将陕西的货物发往全国各地。“快件可以从空港直发21个省市，其中6条线路可以一线发往多省区。”申通快递陕西客服经理郭颖说。
申通陕西网点发出的货物24小时可以到达西安周边城市，48小时可以到达全国大部分城市，72小时完全抵达偏远城市，申通身处陕西，从地理上已经承担着全国物流中心的功能，实现了通达全国的能力，使得陕西的“枢纽经济”地位和“门户”地位渐显。不止这些，窥一斑而知全豹，大量的快递包裹也见证了陕西“流动经济”的发展。
“目前我们平峰时每天的进港货物为35万件，出港货物达到50万件。而618、双11等网络促销节点时我们每天进出港货物总量接近150万件，其中还包含少量国际快件，1公斤以上的小件包裹快速实现快递面单信息读取，快递包裹可以以更优的路径投递。”郭颖预计，至2020年，申通在陕西的日均快件整体操作量能达到200万件。
陕西空港国际快件监管中心也取得了不错的成绩。2017年9月正式投入运营后，该监管中心以“自动化程度高、快件安全监管到位、通关效率快”的特点，为物流企业提供便捷化的服务，2018年第一季度完成货量392吨，环比增长50.8%，发展势头良好。
编辑： 刘望
娱乐照片中，马天宇晒出自己刚剪完的发型，对镜搞怪帅气十足。据悉，他此前还给自己的司机剪过头发，结果被司机调侃称：“哥，你还是好好演戏吧”！06-05
娱乐同时，张艺兴也跟阳董超一起喂猪，一起干农活，还顺道坐下来与阳董超奶奶聊天，全程温暖陪伴。06-05
娱乐关晓彤担任中国世界杯少年队名誉队长，6月3日现身上海球场助力少年球员出征2018世界杯。关晓彤身穿球衣搭配百褶裙，青春阳光活力满满。06-05
娱乐“六一”儿童节前夕，不仅城里孩子感受到了节日的喜悦，身在偏远山区的湘西龙山县茅坪乡茅坪学校的孩子们也收到了“最暖心”的儿童节礼物。06-05
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
娱乐张一山表示：“这部剧跟《家有儿女》没有关系，江北与刘星也一点关系都没有，是一个全新的角色。06-04
娱乐北京，近日，《笑傲江湖》“冲盈CP”李亚鹏、许晴约饭、窦靖童作陪。06-01
娱乐孙燕姿发文晒照称：“施工中。最近东西变得好少。有一种清爽干净的感觉。”照片中孙燕姿穿着着作画用的围裙画画，笔下玻璃水杯栩栩如生。06-01
娱乐郑渊洁得知，他的母校民族小学2017年已被国家知识产权局和教育部评为全国中小学知识产权教育试点学校。06-01
娱乐视频中两人头对头做平板支撑，各自发力十分认真，蒋欣不时抬头大笑，与李宗翰对视交谈，看起来十分逗趣。06-01
娱乐否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。06-01
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31