西安一小区入住十年竟是工业用地 办不了房产证难维权

西部网讯（记者 周到）“花一辈子积蓄买了房子，入住10年都没有拿到房产证，结果说小区土地性质还是工业用地，简直太糟心了！”近日，西部网民生热线接到网友反映称，西安雁塔区朝阳小区业主入住10年，房产证却一直办不下来，业主落户、孩子的入学都成了问题。对此，西部网记者进行了走访调查。

民生热线：公园南路朝阳小区入住10年为啥还是工业用地?

小区入住十年竟是工业用地 房产证难办理

“我们都快愁死了。”业主刘女士说，他们一家买了朝阳小区的房子已经十年，但至今拿不到房产证，“买房时说的是商品房，但我们连最起码的购房发票都没有。”因为没有房产证，小区业主不能办理户口手续，孩子入托、入学已经成为小区业主的心病。

记者了解到，西安朝阳小区于2006年开始开发。在2007年，西安市国土局发现朝阳小区的开发商——陕西佳信置业发展有限公司伪造国有土地使用证，擅自将土地性质由工业用地变更为住宅用地。西安市国土局向西安市建委、规划局及房管局发出协查通报，并向公安机关报案。

然而，尽管被确认没有取得国有土地使用证，但开发商并没有停止小区开发。记者查询西安市房管局官网得知，开发商分别于2008年、2011年、2014年取得了小区共7栋楼的商品房预售许可证，并向外售卖商品房。目前，小区现有上千户业主入住，目前也有部分业主完成了网签。

“我们买房时开发商说五证齐全，也有政府发的预售证，现在却突然说小区用地是工业用地，如果是开发商伪造证件，为什么还会默许他们卖房？”业主常先生质疑。

土地性质难变更 问题卡在了“钱”上

有业主告诉记者，针对这些问题他们也向政府相关部门反映过。“国土、房管、建设等相关部门我们都跑遍了，可部门大多是‘此问题不属本部门管辖、建议走司法途径解决’之类的回复。”

2018年5月14日，针对朝阳小区房产证及预售证问题，西安市国土局不动产登记服务中心回复西部网：该项目因手续不全，暂不具备首次登记的法定条件。目前，项目已被列入雁塔区处理房屋办证遗留问题项目统计中，具体可以咨询雁塔区。关于不动产权属证书办理问题，建议业主根据《合同法》有关“违约责任”的规定，维护自己的合法权利。小区预售证及网签问题不属于本部门管辖，建议咨询西安市房管部门。

随后，西部网记者就此事电话联系了西安市房管局。一名工作人员称，朝阳小区办理预售证都有相关的会议纪要，房管局只是按照规定办理，不存在问题。至于房产证办理问题，需要按照属地管理原则，“朝阳小区属于雁塔区，那就需要雁塔区牵头，其他部门配合执行。”

6月5日，记者又向雁塔区处理房屋办证遗留问题领导小组办公室了解情况。有关负责人告诉记者，开发商其实做过土地性质变更，但中间问题比较多。“小区原本是工业用地，后来开发商跟市国土局签了变更协议，将土地工业性质变更为住宅性质。问题卡在了钱上面，原来谈的土地出让金是15%，但在变更过程中政策有所调整，土地出让金变成了40%。开发商要按15%交，市国土要按40%收，说不到一块去，开发商一直没交，导致土地证一直下不来。”

该负责人称，朝阳小区问题确实是交给了雁塔区遗留办，但作为他们来说，只能起协调作用，“这个事是西安市国土局的事，最终要解决还是要通过市上，这是一个合同履行的问题。”

开发商一直不露面 走法律程序仍难维权

2017年初，有业主将陕西佳信置业公司告上法庭。2017年7月20日，业主拿到雁塔区人民法院的判决书。判决书显示，陕西佳信置业于判决生效之日起60日内将涉案房屋办理权属登记需提供的资料报产权登记机关备案、10日内向原告支付逾期备案违约金。

随后，陕西佳信置业向西安市中级人民法院提起上诉。2017年12月5日，新判决将“应于判决生效之日起60日内提供资料报产权登记机关备案”改为“应于取得土地使用权证书之日起60日内提供资料报产权登记机关备案”。法院认为，佳信置业未取得涉案小区住宅用地土地使用权证书，不具备马上备案登记的条件。

“我们也走了正常的法律程序，但开发商不出面，拒不执行法院判决，我们也没办法，谁知道开发商什么时候才能取得土地使用权证书！”业主刘女士说道。

在采访过程中，记者一直未能与陕西佳信置业取得联系。小区所在的雁塔区等驾坡街办工作人员向记者证实，开发商已经很久没有露面。“朝阳小区房产证问题我们都知道，但是区上没办法解决。目前小区业主想要成立业委会，问题症结也在开发商，开发商一直不露面就没办法。 ”

据悉，雁塔区朝阳小区共开发了9栋楼，至今7栋已全部卖出并交付使用，2号楼、4号楼因土地问题被政府暂扣。

“能不能像别的城市那样，由政府出面拍卖小区剩余住房，抵押土地转让金？”业主刘女士说。

关于朝阳小区房产证问题，西部网还将继续关注。

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