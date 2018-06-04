陕西省委召开宣传思想工作领导小组扩大会议 庄长兴主持

西部网讯（记者 秦振）6月4日，陕西省委宣传思想工作领导小组扩大会议召开，会议传达学习中央和省委有关会议、文件及文章精神，听取意识形态、新闻舆论等有关工作汇报，安排部署近期全省宣传思想文化战线重点工作。省委常委、省委宣传部部长庄长兴主持会议并讲话。

庄长兴表示，要加强宣传思想文化战线政治建设，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚持正确的政治方向，站稳坚定的政治立场。要全面贯彻省委关于抓好冯新柱案“以案促改”工作的安排部署，以高度的政治自觉认真组织好学习、开展好警示教育、开好专题民主生活会、抓好整改任务落实，以案促改、标本兼治，确保取得实实在在的效果。

庄长兴表示，要对标中央和省委关于意识形态工作的新部署新要求，夯实管理责任，坚持问题导向，建立健全长效机制，进一步形成工作合力。要继续强化网上正面宣传，唱响网上主旋律，让正面声音牢牢占领网络阵地。同时，要不断加强和改进新闻舆论工作，全面做好改革开放40周年的宣传报道，统筹内宣外宣，共建网上网下同心圆，讲好改革开放的奋斗故事，讲好新时代中国特色社会主义的精彩故事，讲好陕西追赶超越的生动故事。

同时，要进一步整合新闻资源，推进省市县媒体密切联动，打通县级新闻宣传“最后一公里”。要加快媒体融合发展步伐，实现从相“加”阶段向相“融”阶段迈进，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

编辑： 赵昊