宝鸡将实施6大类22项治霾任务 争取今年优良天数264天以上

宝鸡市召开新闻发布会，通报宝鸡环境保护情况

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）6月4日下午，记者从宝鸡市政府新闻办召开的新闻发布会上了解到，去年宝鸡市区空气质量优良天数247天，位于关中6市（区）之首。今年，宝鸡市将实施6大类22项治霾任务，确保市区优良天数达到264天以上。

去年宝鸡优良天数居关中之首

发布会上，宝鸡市环保局局长王海鳌介绍，空气质量方面，去年宝鸡市区空气质量优良天数247天，比上年增加了8天，比关中平均数多48.7天，位于关中6市（区）之首。空气质量首要污染物占比为，细颗粒物PM2.5为39.4%，臭氧33.7%，可吸入颗粒物PM10为28.1%，复合型污染特征明显。

水环境方面，通过对宝鸡市的12条河流（干渠）监测表明，Ⅰ-Ⅲ类水体比例由上年的73.4%提高到86.9%，Ⅳ水体占8.7%，Ⅴ水体占4.4%，消灭了劣Ⅴ类水体。宝鸡市河流水质由轻度污染转为良好。渭河干流、支流水质良好，8条山区河流和千湖水质为优。市县集中式饮用水源地水质稳定，县区的地下水水源地实施半年监测，水质全部为良好。

噪声污染方面，去年宝鸡市交通噪声略有升高。2017年宝鸡市城市各类功能区噪声按季度进行昼夜监测，按居民文教区、工商混合区、工业集中区、交通干线两侧四个类别，设10个噪声功能区点位，全年监测4次，四个功能区类别的昼、夜噪声年均值达标。工商混合区、工业集中区、交通干线两侧昼、夜噪声年均值有所上升。

2017年对区内28条主要路段进行了交通噪声监测，监测道路总长88926米，监测点位53个，道路平均等效声级值67.4dB(A)，符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)相关标准，但比2016年升高0.9dB(A)。

争取今年优良天数达到264天以上

为确保环境质量持续提升，宝鸡市编制了《宝鸡市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020)》、《宝鸡市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年行动方案》。

记者了解到，今年宝鸡市提出以产业能源结构调整为核心、全面削减燃煤污染；以城市面源污染防治为重点、精细化管控扬尘；以车辆管控为抓手、深化移动源污染防治；;以深化环境监管为手段、提升固定源防治水平；以落实错峰生产为措施、强化重点时段污染防控；以智慧环保平台建设为突破、引导全民共治等6大类22项治霾任务，确保2018年实现多类污染物的协同控制和主要污染物大幅削减，宝鸡市区优良天数达到264天以上，PM2.5年均浓度达到57μg/m3以下，PM10浓度达到102μg/m3以下。

为确保蓝天数，宝鸡市提出今年要完成规上企业削减燃煤61万吨，8户集中供热企业17台燃煤锅炉完成清洁供暖改造，持续推进“五改”（改气、改电、改炕、改暖、改灶）工作，40%燃油公交车改为新能源公交车，完成21户工业、178座加油站、97个汽车维修场所挥发性有机物治理。6月1日至8月31日表面涂装、包装印刷行业错时生产（10:00--16:00）确保打赢蓝天保卫战。

编辑： 刘振华