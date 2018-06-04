1-4月陕西人喜欢买照相机和汽车 餐饮收入增长14.3%

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（6月4日）从陕西省统计局获悉，今年以来，陕西省经济运行呈现总体平稳、稳中向好、活力增强、质量提高的良好态势。1-4月，陕西消费结构加快升级，网上零售规模扩大，全省消费市场平稳较快增长。
消费品市场稳步增长 乡村消费继续领先
1-4月，陕西限额以上企业（单位）实现消费品零售额1533.85亿元，增长12.3%，同比提高0.3个百分点，较1-3月提高0.1个百分点。
从销售单位所在地看，乡村市场增幅远高于城镇。1-4月，全省乡村限额以上企业（单位）实现零售额20.90亿元，增长19.0%，同比提高4.6个百分点；城镇限额以上企业（单位）实现零售额1491.18亿元，增长12.1%，同比提高0.2个百分点。
餐饮收入增势良好 网上零售规模不断扩大
从消费形态看，商品零售增速同比有所回升，餐饮收入同比提高，实现较快增长。1-4月，全省限额以上企业（单位）实现商品零售1456.48亿元，增长12.2%，同比提高0.2个百分点；餐饮收入77.36亿元，增长14.3%，同比提高2.9个百分点。
从零售业态看，1-4月，全省限上单位通过公共网络实现商品销售119.49亿元，占比较去年同期进一步扩大，达到7.8%，保持47.8%高速增长，增速超出同期限额以上消费品零售额增速35.5个百分点。近年来，陕西企业加快线上线下融合，线上市场发展规模不断扩大。1-4月，全省6.7%的限上批零企业开展网上销售，这一比例较去年同期扩大1.8个百分点。
基本生活类商品增长较快 部分升级类商品大幅增长
1-4月，粮油、水产、蔬菜、干鲜果品类商品零售增长较快，增速均高于消费品零售额增速，分别为12.6%、16.6%、17.1%、22.4%，增速较同期分别提高4.6、14.9、16.7、10.1个百分点。
1-4月，通讯器材类商品实现零售额44.02亿元，增长20.2%，增速同比提高6.5个百分点；照相机类、计算机及其配套产品类商品增长迅猛，分别增长156%、55.8%。
汽车、石油类商品继续回升
1-4月，汽车类实现零售额325.94亿元，占全省限额以上消费品零售额的28.2%，增长11.6%，增速同比提高7.4百分点。成品油市场在汽车消费及油价带动下增长加快，1-4月，石油及制品类商品实现零售额210.53亿元，增长16.0%，增速同比提高1.7个百分点。
编辑： 谢卓
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