“山水安康 大美榆林”陕南陕北民歌交流展演现场

西部网安康讯（记者 毛明博）让民歌穿越地域走进心灵。6月3日，“山水安康，大美榆林”陕南陕北民歌交流展演在安康群艺馆举行，安康市民在群艺馆欣赏到了陕南陕北民歌的交融和共振，增强了对陕西民歌的了解。

这次展演由陕西省文化厅指导，陕西省非物质文化遗产保护中心主办、安康市和榆林市文广部门协办。其目的是为深入贯彻党的十九大精神，做好2018年"文化和自然遗产日"宣传展示活动，推动非物质文化遗产的保护、传承与发展，促进陕北、陕南文化交流。

“郎在对门唱山歌，姐在家中织绫罗……”开场节目演出后引发观众叫好声一片，而随后陕北歌手唱出的“羊肚肚手巾三道蓝，咱们见个面面容易拉个话话难”更是引得观众不时喝彩。

参加本次展演的陕北歌手石海军说，陕南民歌的委婉悠扬，陕北民歌粗犷豪放。“通过展演也发现了自己不足，也从与同行的交流中提升了业务，希望省上能经常组织类似的活动，让更多市民喜欢上陕西民歌。”

带着孩子观看演出的张美蓉说，这些民歌来源于生活，通过独唱、对唱、小合唱、歌伴舞、两地民歌串烧等多种形式，让孩子从小加深对传统民歌的了解，这些民歌也教会孩子们在艺术创作中把来源于生活中的真情实感表达出来，从而能加强孩子艺术修养。

据了解，6月4日起，展演活动还将相继在紫阳县、石泉县、旬阳县等县举行，而这次展演也是安康龙舟节前夕，文化助力今年安康龙舟节的活动之一。随后，安康市还将组成演出团队深入到陕北榆林、府谷县、米脂县等县演出。