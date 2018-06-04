环境日 西安发布倡议书呼吁绿色消费

西部网讯（记者 鄢山宇）今年6月5日是新修订的《中华人民共和国环境保护法》规定的第4个环境日，生态环境部确定全国统一的环境日主题为“美丽中国，我是行动者”，并将沿用至2020年。6月4日，西安市环保局发布倡议书，号召公众做绿色消费者，用每一个环保小行动，汇聚起绿色大能量。

倡议书全文：

美丽中国，你我共享；美丽中国，更需要你我共建。坚决打好污染防治攻坚战，需要构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。这是政府、企业和公民共同的社会责任。蓝天白云、繁星闪烁、清水绿岸、鱼翔浅底的景象，是我们共同的期盼，美丽中国，我们都是行动者。在六五环境日之际，我们发出倡议：

一、牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，从我做起，从衣、食、住、用、行的细微小事做起，推进绿色发展。

二、政府要做绿色管理者，履行好生态环境保护职责，各级各部门守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。

三、企业要做绿色生产者，强化环保社会责任意识，依法履行防止、减少环境污染和生态破坏的主体责任，恪守信用，主动公开环境信息，自觉接受公众监督，积极参与环保公益行动。

四、社会组织要做绿色倡导者，进一步发挥在提升公众环保意识、促进公众参与环保、开展环境维权与法律援助、参与环保政策制定与实施、监督企业环境行为等方面的号召力和影响力，成为推动形成多元共治的环境治理格局重要力量。

五、公众要做绿色消费者，自觉养成绿色生活习惯，坚持从节水、节电、节约每一张纸、少开一天车等小事做起，用每一个环保小行动，汇聚起绿色大能量。

六、关心身边的生态环境就是关心自己，发现污染环境破坏生态的行为及时制止并进行举报。分享传播绿色理念、环保科学知识，人人都做绿色使者，人人加入绿色行动。

编辑： 谢卓