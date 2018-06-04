环境日 西安发布倡议书呼吁绿色消费

西部网讯（记者 鄢山宇）今年6月5日是新修订的《中华人民共和国环境保护法》规定的第4个环境日，生态环境部确定全国统一的环境日主题为“美丽中国，我是行动者”，并将沿用至2020年。6月4日，西安市环保局发布倡议书，号召公众做绿色消费者，用每一个环保小行动，汇聚起绿色大能量。
倡议书全文：
美丽中国，你我共享；美丽中国，更需要你我共建。坚决打好污染防治攻坚战，需要构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。这是政府、企业和公民共同的社会责任。蓝天白云、繁星闪烁、清水绿岸、鱼翔浅底的景象，是我们共同的期盼，美丽中国，我们都是行动者。在六五环境日之际，我们发出倡议：
一、牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，从我做起，从衣、食、住、用、行的细微小事做起，推进绿色发展。
二、政府要做绿色管理者，履行好生态环境保护职责，各级各部门守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。
三、企业要做绿色生产者，强化环保社会责任意识，依法履行防止、减少环境污染和生态破坏的主体责任，恪守信用，主动公开环境信息，自觉接受公众监督，积极参与环保公益行动。
四、社会组织要做绿色倡导者，进一步发挥在提升公众环保意识、促进公众参与环保、开展环境维权与法律援助、参与环保政策制定与实施、监督企业环境行为等方面的号召力和影响力，成为推动形成多元共治的环境治理格局重要力量。
五、公众要做绿色消费者，自觉养成绿色生活习惯，坚持从节水、节电、节约每一张纸、少开一天车等小事做起，用每一个环保小行动，汇聚起绿色大能量。
六、关心身边的生态环境就是关心自己，发现污染环境破坏生态的行为及时制止并进行举报。分享传播绿色理念、环保科学知识，人人都做绿色使者，人人加入绿色行动。
编辑： 谢卓
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
娱乐张一山表示：“这部剧跟《家有儿女》没有关系，江北与刘星也一点关系都没有，是一个全新的角色。06-04
娱乐北京，近日，《笑傲江湖》“冲盈CP”李亚鹏、许晴约饭、窦靖童作陪。06-01
娱乐孙燕姿发文晒照称：“施工中。最近东西变得好少。有一种清爽干净的感觉。”照片中孙燕姿穿着着作画用的围裙画画，笔下玻璃水杯栩栩如生。06-01
娱乐郑渊洁得知，他的母校民族小学2017年已被国家知识产权局和教育部评为全国中小学知识产权教育试点学校。06-01
娱乐视频中两人头对头做平板支撑，各自发力十分认真，蒋欣不时抬头大笑，与李宗翰对视交谈，看起来十分逗趣。06-01
娱乐否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。06-01
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31
娱乐福冈亚洲文化奖是日本福冈市为弘扬亚洲文化于１９９０年设立的奖项，旨在保护和发展亚洲文化，并为亚洲人民互相学习和广泛交流奠定基础。05-31
娱乐在剧集开播的发布会上，以校友身份回到母校宣传的徐静蕾身穿中学校服现身，梳着马尾头，站在校园舞台上，青春依旧。05-31
娱乐在预告片中，陈赫为了感恩母亲，寻味熟悉的味道，计划要为母亲献上自己的感恩美食。初次尝试下厨的陈赫，不靠手艺纯“走心”。05-31
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-31