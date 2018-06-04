"高考"期间安康中学等多考点禁止鸣笛 多路段交通管制

西部网安康讯（记者 毛明博）6月7日和6月8日是全国统一高考的日子。记者从安康市交警支队和汉滨交警大队分别了解到，今年高考期间，为确保各考点考生通行安全、顺畅，安康中学等多个考点门前路段实行交通管制，禁止所有车辆通行，同时，车辆在通过考点附近时，一律禁止鸣笛。

汉滨交警大队负责人介绍，6月7日、6月8日的上午8时至12时、下午14时至17时30分期间，安康中学、汉滨高中、汉滨高中西校区（原兴安职中）、安康市初中（原解放路中学）、江北高中等考点门前路段实行交通管制，禁止所有车辆通行，请过往车辆绕道通行。

另据了解，今年6月7日8时至6月8日18时，金州路实行双向通行；6月8日18时30分开始，金州路恢复单向通行。

汉滨区交警大队相关负责人介绍，凡阻碍公务人员依法执行公务的将依据从严惩处。

编辑： 刘振华