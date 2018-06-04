绿色出行又进步！纯电动双层巴士下月与西安市民见面

西安比亚迪新能源产业基地生产现场。

西部网讯（记者 鄢山宇）坐过纯电动公交，坐过双层大巴，纯电动双层巴士你坐过吗？6月4日，记者从西安比亚迪了解到，本月起，西安比亚迪新能源产业基地将开始生产纯电动双层巴士，预计7月份将正式与市民见面，为城市旅游观光提供便利。

西安纯电动公交车超3000辆

近年来，西安市大力发展绿色低碳交通，持续加快公交电动化步伐。继2016年底投放1100辆比亚迪纯电动公交车之后，今年1月份西安市再投放1900辆比亚迪纯电动公交车。目前，西安市累计投入比亚迪纯电动公交车超过3000辆，成为西北地区运营纯电动公交车最多的城市。

“2003年比亚迪汽车从西安起步，2017年比亚迪西安纯电动客车项目实现了当年开工、当年投产，高端智能终端制造项目已建成4条产线并投产。”据比亚迪商用车事业区公关部总监肖海平介绍，一辆燃油大巴相当于30辆私家车的排放，纯电工公交车除了可以带来油价差价外，还能有效缓解空气污染。

记者从西安公交总公司了解到，目前西安公交总公司总共有公交车6700余辆，新能源车占比56%，其中纯电动公交车占比38.6%。

编辑： 谢卓