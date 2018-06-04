西安地铁开设“高考绿色通道” 考生与家长可免费搭乘。
高考期间，西安地铁为考生准备免费雨具、防暑药品等，以备不时之需。
西部网讯（记者 鄢山宇）一年一度的高考季即将来临。记者今日（6月4日）从西安地铁了解到，为了让广大考生安心赴考，6月7日至8日，西安地铁将在全线网各站开设“高考绿色通道”，凡持有应届高考准考证的考生，考生本人与不超过两名陪同人员可通过“绿色通道”优先安检进、出车站，免费搭乘地铁。
“高考绿色通道”设置在车站客服中心旁的边门处，届时，车站将增派工作人员在边门值守，提前在相关出入口摆放告示，加强搭乘指引，缩短进、出站时间，助力考生方便快速地找到考点。
此外，高考期间，西安地铁还特地推出“考生服务引导”“爱心护考”等系列服务措施，为考生准备免费雨具、防暑药品等，以备不时之需。
同时，各站工作人员及列车安保人员将加强对车站及车厢内的巡查，如捡拾准考证、身份证等重要证件、物品，将及时与考生或考点联系。若考生遗失物品，可在第一时间求助车站工作人员或致电西安地铁“求助热线”029-89093123进行询问。
编辑： 谢卓
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
娱乐张一山表示：“这部剧跟《家有儿女》没有关系，江北与刘星也一点关系都没有，是一个全新的角色。06-04
娱乐北京，近日，《笑傲江湖》“冲盈CP”李亚鹏、许晴约饭、窦靖童作陪。06-01
娱乐孙燕姿发文晒照称：“施工中。最近东西变得好少。有一种清爽干净的感觉。”照片中孙燕姿穿着着作画用的围裙画画，笔下玻璃水杯栩栩如生。06-01
娱乐郑渊洁得知，他的母校民族小学2017年已被国家知识产权局和教育部评为全国中小学知识产权教育试点学校。06-01
娱乐视频中两人头对头做平板支撑，各自发力十分认真，蒋欣不时抬头大笑，与李宗翰对视交谈，看起来十分逗趣。06-01
娱乐否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。06-01
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31
娱乐福冈亚洲文化奖是日本福冈市为弘扬亚洲文化于１９９０年设立的奖项，旨在保护和发展亚洲文化，并为亚洲人民互相学习和广泛交流奠定基础。05-31
娱乐在剧集开播的发布会上，以校友身份回到母校宣传的徐静蕾身穿中学校服现身，梳着马尾头，站在校园舞台上，青春依旧。05-31
娱乐在预告片中，陈赫为了感恩母亲，寻味熟悉的味道，计划要为母亲献上自己的感恩美食。初次尝试下厨的陈赫，不靠手艺纯“走心”。05-31
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-31