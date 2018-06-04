西安地铁开设“高考绿色通道” 考生与家长可免费搭乘。

高考期间，西安地铁为考生准备免费雨具、防暑药品等，以备不时之需。

西部网讯（记者 鄢山宇）一年一度的高考季即将来临。记者今日（6月4日）从西安地铁了解到，为了让广大考生安心赴考，6月7日至8日，西安地铁将在全线网各站开设“高考绿色通道”，凡持有应届高考准考证的考生，考生本人与不超过两名陪同人员可通过“绿色通道”优先安检进、出车站，免费搭乘地铁。

“高考绿色通道”设置在车站客服中心旁的边门处，届时，车站将增派工作人员在边门值守，提前在相关出入口摆放告示，加强搭乘指引，缩短进、出站时间，助力考生方便快速地找到考点。

此外，高考期间，西安地铁还特地推出“考生服务引导”“爱心护考”等系列服务措施，为考生准备免费雨具、防暑药品等，以备不时之需。

同时，各站工作人员及列车安保人员将加强对车站及车厢内的巡查，如捡拾准考证、身份证等重要证件、物品，将及时与考生或考点联系。若考生遗失物品，可在第一时间求助车站工作人员或致电西安地铁“求助热线”029-89093123进行询问。

编辑： 谢卓