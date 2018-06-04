陕西省青年新媒体协会成立 韩隽当选第一届会长

陕西省青年新媒体协会第一届会员大会暨成立大会在西安召开。
陕西省青年新媒体协会共有98家协会会员。
西部网讯（见习记者 凌旎）6月4日，陕西省青年新媒体协会第一届会员大会暨成立大会在西安召开。会议审议通过《陕西省青年新媒体协会章程》，选举产生陕西省青年新媒体协会第一届会长、副会长、理事、秘书长、执行秘书长。西北大学新媒体研究院副院长韩隽当选陕西省青年新媒体协会第一届会长。
该协会由团省委主管，由陕西省委宣传部、省委网信办、陕西省新闻工作者协会共同作为协会业务指导单位，由新华网陕西分公司、西部网、陕西传媒网等主流媒体和重点高校传媒院系等单位联合发起，由与青年相关的新媒体领域企事业单位、社会组织、科研院所以及青年网络名人等自愿结成，共有98家协会会员。
团省委书记段小龙在会上指出，省青年新媒体协会必须凝聚起陕西青年新媒体人的思想之魂，汇聚陕西青年新媒体服务青年、服务社会的强大合力，以建设一流青年社团组织为目标，不断增强吸引力、凝聚力和影响力。
陕西省委网信办副主任张琳在讲话中要求，全省各级网信部门要高度重视青年网络宣传工作，大力支持团组织新媒体平台建设和互联网企业团建工作，支持各市筹建青年新媒体组织，共同开展丰富多彩的网络文化活动。
会上，共青团陕西省互联网行业工作委员会也同时宣布正式成立。这是全省共青团深化改革过程中对传统团建模式的重大突破，为加强陕西省互联网行业团建工作奠定了重要基础。
编辑： 凌旎
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
娱乐张一山表示：“这部剧跟《家有儿女》没有关系，江北与刘星也一点关系都没有，是一个全新的角色。06-04
娱乐北京，近日，《笑傲江湖》“冲盈CP”李亚鹏、许晴约饭、窦靖童作陪。06-01
娱乐孙燕姿发文晒照称：“施工中。最近东西变得好少。有一种清爽干净的感觉。”照片中孙燕姿穿着着作画用的围裙画画，笔下玻璃水杯栩栩如生。06-01
娱乐郑渊洁得知，他的母校民族小学2017年已被国家知识产权局和教育部评为全国中小学知识产权教育试点学校。06-01
娱乐视频中两人头对头做平板支撑，各自发力十分认真，蒋欣不时抬头大笑，与李宗翰对视交谈，看起来十分逗趣。06-01
娱乐否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。06-01
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31
娱乐福冈亚洲文化奖是日本福冈市为弘扬亚洲文化于１９９０年设立的奖项，旨在保护和发展亚洲文化，并为亚洲人民互相学习和广泛交流奠定基础。05-31
娱乐在剧集开播的发布会上，以校友身份回到母校宣传的徐静蕾身穿中学校服现身，梳着马尾头，站在校园舞台上，青春依旧。05-31
娱乐在预告片中，陈赫为了感恩母亲，寻味熟悉的味道，计划要为母亲献上自己的感恩美食。初次尝试下厨的陈赫，不靠手艺纯“走心”。05-31
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-31