陕西省青年新媒体协会成立 韩隽当选第一届会长

陕西省青年新媒体协会第一届会员大会暨成立大会在西安召开。

陕西省青年新媒体协会共有98家协会会员。

西部网讯（见习记者 凌旎）6月4日，陕西省青年新媒体协会第一届会员大会暨成立大会在西安召开。会议审议通过《陕西省青年新媒体协会章程》，选举产生陕西省青年新媒体协会第一届会长、副会长、理事、秘书长、执行秘书长。西北大学新媒体研究院副院长韩隽当选陕西省青年新媒体协会第一届会长。

该协会由团省委主管，由陕西省委宣传部、省委网信办、陕西省新闻工作者协会共同作为协会业务指导单位，由新华网陕西分公司、西部网、陕西传媒网等主流媒体和重点高校传媒院系等单位联合发起，由与青年相关的新媒体领域企事业单位、社会组织、科研院所以及青年网络名人等自愿结成，共有98家协会会员。

团省委书记段小龙在会上指出，省青年新媒体协会必须凝聚起陕西青年新媒体人的思想之魂，汇聚陕西青年新媒体服务青年、服务社会的强大合力，以建设一流青年社团组织为目标，不断增强吸引力、凝聚力和影响力。

陕西省委网信办副主任张琳在讲话中要求，全省各级网信部门要高度重视青年网络宣传工作，大力支持团组织新媒体平台建设和互联网企业团建工作，支持各市筹建青年新媒体组织，共同开展丰富多彩的网络文化活动。

会上，共青团陕西省互联网行业工作委员会也同时宣布正式成立。这是全省共青团深化改革过程中对传统团建模式的重大突破，为加强陕西省互联网行业团建工作奠定了重要基础。

编辑： 凌旎