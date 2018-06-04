实习经历成应届毕业生求职法宝 最看重实现个人价值

2018应届毕业生就业力调研问卷。

西部网讯（记者 李媛）6月是一年一度的毕业季，求职是毕业生绕不过的话题，第一批95后毕业生今年的就业形势如何？西安高校毕业的大学生都有哪些期待？近日，智联招聘开展了“2018年应届毕业生就业力市场调研”，邀请9万名毕业生参与调研问卷。调研结果显示，西安大多数毕业生更侧重实现个人价值，总体来看，有相关实习经历依然是应届毕业生求职成功的最重要法宝。

14.67%毕业生关注户口、居住等人才吸引政策

应届毕业生在求职过程中，最看重的因素有哪些？从2018年调研结果来看，西安应届毕业生选择“实现个人价值”的数量，达到了选择“挣钱”的近两倍。具体来看，有41.70%的应届毕业生认为，找工作时最看重的因素是“工作是我实现个人价值的重要部分”，分别有26.97%和23.19%的应届毕业生认为是“工作必须符合我的兴趣，做人开心最重要”以及“工作只是谋生的手段，赚钱最重要”。

在选择城市时，调查结果显示，73.23%的应届毕业生认为工作城市的“工资水平”最重要，其次是“城市未来发展前景”，得票率为44.77%，表明当代大学生不仅关注当下的发展，也看重未来的成长潜力。此外，有38.95%的应届毕业生关注离家远近，37.02%关注城市文化、环境等软实力，24.45%关注知名企业数量及规模，14.67%关注户口、居住等人才吸引政策。

实习经历是应届毕业生求职成功的重要法宝

根据2018年应届毕业生的“成功获得offer/录用通知的主要因素”的调研结果显示，43.88%的应届毕业生认为“有相关的实习经历”是获得offer的主要因素。其次是“求职目标明确”和“社会实践经验丰富”，占比分别为37.68%和34.9%。总体来看，有相关实习经历依然是应届毕业生求职成功的最重要法宝。

针对2018年应届大学生实习情况的调研显示，仅有27.23%的应届毕业生表示没有参加过任何实习，39.73%的应届毕业生有过一次实习经历，33.04%有两次以上实习经历。进一步分析实习和就业之间的联系发现，在有实习经历的应届毕业生中，获得offer的比例高达56.19%，而在没有实习经历的应届毕业生中，获得offer的比例仅为38.58%。

女性求职相对压力更大，性别差异既是劣势也是机遇

针对2018年应届毕业生开展的，“在求职过程中您认为是否存在女大学生就业难现象”调查数据显示，22.86%的应届毕业生明确表示同意，说明在当前大学生求职过程中，依旧存在着明显的性别歧视现象。

不同性别对于“女大学生就业难”的认知也存在着显著差异，男性应届毕业生的调研数据中有10.67%表示认同，而女性应届毕业生的比例则为30.83%，远高于男性。此外，随着学历的升高，对性别歧视现象的感知更加显著，大专应届毕业生有2.28%的调研人群对就业歧视现象表示“非常同意”，本科、硕士、博士应届毕业生的比例则分别为4.06%、8.11%和11.11%。

从不同行业的实际签约情况来看，女性也有着明显好于男性应届毕业生就业情况的领域。在文体教育/工艺美术、服务业（医疗/护理/美容/保健/酒店/餐饮/旅游/度假）、文化/传媒/娱乐/体育以及商业服务（咨询/财会/法律/广告/公关/认证/外包）等行业中，女性签约占比明显高出男性应届毕业生，分别为80.36%、68.60%、63.64%以及61.54%，说明女性在文艺美术、服务等领域拥有更强的就业优势。

编辑： 李媛