西安万辆出租车免费服务高考 空载时不能拒载考生

爱心送考出租车。资料图
西部网讯（记者 刘望）又到一年高考时，2018年度西安出租汽车行业“爱心送考”活动如期而至。6月7、8日两天，高考考生可凭2018年高考准考证免费乘坐西安市属的12435辆出租车。
西安市出租车行业“爱心送考”发起于2002年，经过十六年发展，活动规模逐年壮大，成为行业响亮的服务品牌。今年，西安12435辆出租车和45个出租汽车企业全员参与，回报社会。
记者从西安市出租汽车管理处了解到，今年，西安市出租汽车管理处和西安出租汽车协会再次倡导全体驾驶员参与到“爱心送考”活动中，为广大考生提供免费乘车服务，在6月7、8日两天，高考考生可凭2018年高考准考证免费乘坐出租汽车，出租汽车驾驶员在空载时不得以任何借口或理由拒载。
据了解，此次活动结果将与出租车行业年度服务质量综合考核相挂钩，同时计入驾驶员诚信档案。活动期间参与爱心送考的驾驶员，可凭考生准考证和驾驶员本人服务监督卡合影上报自己所在企业，企业根据发票金额如实报销本次营运费用。
编辑： 刘望
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