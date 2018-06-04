陕西高校"学习新思想千万师生同上一堂课"正式启动

陕西高校“学习新思想千万师生同上一堂课”启动仪式暨首场授课在西安交大举行。

西部网讯（记者 彭芬）今天（6月4日）下午，全国高校“学习新思想千万师生同上一堂课活动”陕西启动仪式及首场授课在西安交通大学举行。西安交通大学党委书记张迈曾，中国科学院院士、西北工业大学常务副校长黄维做首场授课，省委高教工委书记董小龙主持活动。

据了解，“学习新思想千万师生同上一堂课”是教育部为深入学习宣传贯彻习近平总书记在北京大学师生座谈会和纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神，在全国高校开展的一项重要活动。按照教育部的统一部署，省委高教工委邀请50余名高校党委书记、校长、院士、长江学者、马克思主义理论专家和思政工作骨干组成“习近平总书记重要讲话精神讲师团”，将通过巡回授课、网络直播等方式走进全省高校。

首场授课中，张迈曾和黄维分别以“培养科学的思维方法和浓郁的家国情怀”和“恰同学少年 风华正茂”为题，紧密联系教育工作和师生思想实际，紧扣习近平新时代中国特色社会主义教育思想，为师生上了一堂精彩的思政课。

董小龙在主持讲话中指出，全省高校要迅速掀起“学习新思想千万师生同上一堂活动”热潮。各高校要高度重视，探索建立习近平新时代中国特色社会主义思想第一时间进课堂、进教材、进头脑长效机制。讲师团成员要履职尽责，精心备课，贴近师生思想，面向广大教师学生讲授解读好习近平总书记重要讲话精神。广大师生要深入学思践行，切实学懂弄通做实总书记重要讲话思想精髓和核心要义，内化于心，外化于行。

首场授课结束后，讲师团将分赴陕西82所高校进行巡回授课，通过“实体课堂”“网络课堂”的有机结合，形成“全国千万师生同上一堂课”的生动局面。

编辑： 谢卓