陕西今年高考首日迎高温 需做好防暑降温

西部网讯（记者 秦振）即将迎来又一年高考季，今年高考期间，陕西天气状况如何呢?6月4日，记者从省气象局了解到，本周前期，陕西关中南部及安康东部有高温天气，备考期间，考生们要注意预防中暑。

据陕西省气象专家介绍，今年高考首日，全省大部多云到阴，最高气温在30℃以上，燥热的感觉比较明显，考生们要注意做好防暑降温;高考次日，陕西将迎来一次降水过程，气温下降，体感较为舒适，考生们出门时要注意携带雨具，注意交通安全，

统计数据显示，近10年(2008—2017年)，陕西高考期间(6月7—8日)，十地市的平均气温在20—24℃之间，西安、渭南、安康气温较高，延安、铜川、榆林气温较低。

2011年高考期间，陕西多地还遭遇高温热浪，其中2011年6月7日，渭南的较高气温高达40.4℃。

此外，据记者了解，西安近10年高考期间平均气温24.9℃，平均降水6.2mm，平均相对湿度59%，其中，2011年最热，平均气温为30℃，2010年最冷，平均气温为19.9℃。

具体预报中，6日，陕北多云间阴天，有阵雨或雷阵雨，关中、陕南晴天间多云，关中南部、安康东部有36～38℃的高温天气。

7日，陕北多云，关中、陕南多云间阴天，关中西部、陕南南部有分散性阵雨或雷阵雨。

8日，全省阴天有阵雨或小雨，延安、关中西部、陕南西部有中雨。日平均气温陕北、关中北部下降6～8℃，关中南部、陕南下降4～6℃。陕北、关中北部有4级左右偏北风。

9日，全省阴天转晴天。

陕西省气象台特别提示，高考期间(6—9日)，6—7日气温较高，需要做好防暑降温工作;8日随着冷空气南下，有一次阵雨、降温天气，考生需注意防范雷雨等强对流天气的不利影响，同时注意温度起伏的影响，适时增减衣服，以防感冒。

编辑： 谢卓