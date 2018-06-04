西安市纪委通报6起损害营商环境典型问题

西部网讯（记者 李媛）为切实加大正风肃纪力度，坚决整治优化营商环境工作中不担当、不作为、乱作为等问题，助力全市优化提升营商环境，倒逼责任落实。今天（6月4日），西安市纪委点名道姓通报曝光6起损害营商环境典型问题。
新城区金融办管理科科长李峰设置门槛、刁难企业问题
2017年7月，陕西某融资担保公司与新城区金融办联系，商谈公司迁入及股权变更等事宜。该公司在办理过程中，区金融办管理科科长李峰擅自设置门槛，要求企业提供不该且不能提供的企业年审批复文件，致使企业股权变更不能及时签发，对企业经营造成影响。2017年8月，李峰受到党内警告处分。
莲湖区国税局漠视群众、服务不优问题
2017年4月，莲湖区国税局驻政务中心办税窗口设置不合理，税务干部主动服务意识不强，态度生硬，使纳税人在政务中心和税务所之间多次奔波，群众意见很大。2017年4月，莲湖区国税局党组书记、局长田津院，党组成员、副局长吴保利分别受到党内警告处分。
长安区房管局产权交易服务中心管理不力、影响市民正常办事问题
2017年7月至10月，长安区房管局产权交易服务中心多次发生停电、系统故障和断网等问题，严重影响市民二手房交易事项，导致一市民办理业务，先后跑了8次，历时2个月，造成不良社会影响。2017年12月，该中心党支部书记陈凡受到党内警告处分。
未央区民政局副调研员、社会事务科负责人解武彦不作为、乱作为问题
2016年9月至2017年10月，群众赵某多次到区党务政务服务中心民政局窗口和民政局社会事务科，申办民办非企业单位登记。该科违反相关规定，既不出具受理通知书，也不出具不予受理通知书，拒不受理资料。2018年2月，解武彦受到党内警告处分。
高陵区崇皇街道军庄村党员楚革命阻挡施工、谋取私利问题
2017年9月7日，某公司装修陕汽国际城小区店铺时，崇皇街道军庄村党员楚革命以强制使用自己的沙子和水泥为由，伙同个别村民阻拦装修施工，影响企业装修施工进行。2018年3月，楚革命受到党内警告处分。
蓝田县住建局房管所滥用职权、违规审批问题
2015年，该所副所长李卫萍、产权产籍科科长张景亮，滥用职权、违规审批，导致他人违规取得10个房产证，并以此骗取贷款。2018年4月，李卫萍、张景亮涉嫌犯罪，被移送司法机关；该所所长寇文正履职不力受到党内警告处分。
编辑： 李媛
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