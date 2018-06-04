西安“商转公”业务何时能恢复? 省住建厅:暂无计划

西部网讯 “西安市商业贷款转公积金贷款业务从去年7月起暂停，请问什么时候能恢复？”近日，有网友在西部网民生热线栏目发帖，咨询西安市“商转公”业务何时能够恢复办理的问题。6月4日，针对网友的询问，陕西省住建厅给予解答，由于多方面原因的影响，西安市公积金中心已停止受理试行的“商转公”业务，目前没有恢复的计划。

民生热线：西安商业贷款转公积金什么时候恢复？

记者了解到，个人住房商业贷款转住房公积金贷款（简称“商转公”），是指住房公积金缴存职工将本人或配偶已办理且尚未结清的个人住房商业贷款转换为住房公积金贷款。

2017年4月10日，西安住房公积金管理中心制定了西安个人住房“商转公”贷款操作规程，西安“商转公”贷款开始试行。

试行仅5个月，2017年9月，西安市人民政府发布《关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知》，要求停止公积金中心受理试运行的“商转公”业务。

自“商转公”贷款试行以来，一直都是购房者关注的话题。西安“商转公”贷款业务停止以后，不少网友通过西部网民生热线栏目表示，“商转公”贷款是大多数购房百姓的迫切需求，不应该说停就停，希望能够恢复业务。

针对网友的诉求和疑问，西部网民生热线栏目向陕西省住房和城乡建设厅发函询问。

今天（6月4日）上午，针对西安市“商转公”贷款问题，陕西省住建厅正式给予回复：为了满足公积金刚需贷款需求，西安市公积金管理中心已停止受理试行的“商转公”业务，且暂时没有恢复计划。

陕西省住房和城乡建设厅回复称，停止公积金中心受理试运行的“商转公”业务，主要原因有四个方面：

一、住房公积金贷款是正常缴存住房公积金的职工用于购买普通自住住房的政策性住房贷款，主要用于满足刚性住房需求。近两年以来楼市异常火爆，个人住房公积金贷款业务量随之猛增，在确保职工正常提取的前提下，可用于发放个贷的资金并不十分充裕。

二、公积金中心试运行个人住房“商转公”业务以来，对正常的公积金刚需贷款业务造成了一定冲击，与西安市政府先后多次调控房地产市场“稳定房地产市场平稳健康发展”的精神存在矛盾。

三、“商转公”贷款是将商业银行自营性贷款转换成公积金贷款，大量办理此类业务将会损害银行的利益。目前商业银行放贷额度紧张，银行自营性个贷发放速度趋缓，业务量减少，银行内部考核的压力及利益的驱动，使绝大多数银行不愿配合借款人办理“商转公”业务，导致群众投诉增多。

四、“商转公”业务是在去库存背景下试行的政策。目前北京、上海、天津、广州、重庆、成都、杭州、南京、青岛等城市均未受理或已经叫停“商转公”贷款业务。

至于何时能够恢复“商转公”业务，陕西省住建厅工作人员表示，这需要综合考虑各方面因素，目前还没有具体的计划和安排。

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编辑： 辛超