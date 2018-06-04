陕西发布2018世界环境日活动安排 全民参与共建美丽三秦

陕西省环保厅举办《2018环境日系列活动方案》新闻发布会。

西部网讯（见习记者 马晴茹）记者今天（6月4日）从陕西省环保厅召开的2018年“6•5”环境日系列活动方案发布会上了解到，今年环境日陕西的主题为“美丽三秦 全民行动”，届时将举办包括“全民盯防污染2018志愿者在行动”、秦岭生态文化论坛、山林音乐会等系列主题宣传活动，提升全民环保意识，扩大环保监管范围，给老百姓创造更加舒适的生活环境。

陕西将启动全民盯防污染源 对一切污染说“不”

记者在发布会上了解到，在“6•5”环境日当天，陕西省环保厅将于南门广场开展进行绿色文明示范工程表彰、“全民盯防污染源 人人都是行动者”启动仪式、“打赢蓝天保卫战---全民盯防污染2018志愿者在行动”、“第二次污染源普查入户调查督导行动活动授旗仪式”等多项活动。

据了解， 全民盯防污染2018志愿者在行动主要是动员在陕高校、环保社会组织及绿色文明示范单位的志愿者等对涉及大气的散煤燃烧，秸秆等生物质焚烧，“散乱污”企业、建筑拆迁施工、道路开挖施工、道路清扫扬尘，餐饮油烟、夜市烧烤、汽修行业有机废气排放和露天喷涂等涉气环境污染行为进行包区域监管，并通过环保公众监督微信互动平台即时传送污染情况信息。

“今年开展的‘全民盯防污染 人人都是行动者’行动，是希望广大公众积极行动，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”据陕西省环境保护宣传教育中心主任冯永强介绍，此次活动公众可通过各级环保部门的官方微信、微博平台报名加入志愿者队伍，对各行政辖区内重点污染源进行盯防，对一切污染行为进行监督。如发现问题，也可拨打“12369”或关注“12369环保举报”微信公众号，将发现的污染拍照、定位、录入信息后提交举报，随时随地曝光环境问题。

全年重点举办10项社会化宣传活动

记者从发布会上了解到，陕西省全年将举办10项重点社会化宣传活动。其中包括举办秦岭生态文化论坛、山林音乐会，2018第四届西安国际环保产业博览会，全省“生态文明﹒绿色发展”杰出贡献人物评选等活动。

“秦岭位于中国版图正中央，是我国南方和北方的分界线、长江和黄河的分水岭，是大自然的博物馆。”冯永强告诉记者，陕西计划今年9月在宝鸡市眉县太白山北麓举办“秦岭生态文化论坛”，同期举办“大美秦岭山林音乐会”。论坛和音乐会将邀请国内著名文化学者、生态环保专家政府领导、企业代表等一同参与，在秦岭“论道”。

据冯永强介绍，秦岭生态文化论坛的目标是打造成为如博鳌论坛、欧亚论坛等非营利性、定期、定址的高级论坛，为政府、企业及专家学者等提供一个共商文化、环境、生态的高层对话平台，努力使论坛成为研究、探索和弘扬生态文化的基地，为生态文明建设和构建生态文化做出积极贡献，使论坛举办地成为生态文明、绿色发展、生态文化建设的先行区、引领区和示范区。