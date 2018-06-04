价值35万工业醋酸贴标"变"食用醋酸 法官庭审追问

今天（6月4日），西安中院开庭审理了这起涉嫌生产、销售有毒有害食品案。
西部网讯（记者 李媛）在我国，工业醋酸明令禁止使用在食品制造业中，因为工业醋酸对人体有非常大的腐蚀性，严重可致人死亡。然后，仍有人在利益的驱使下铤而走险。李某某作为老板，明知工业醋酸不能作为食品添加剂使用的情况下销售给醋厂，今天（6月4日）上午，西安市中级人民法院开庭审理了这起涉嫌生产、销售有毒有害食品案。
“你知道工业醋酸不能食用吗？你知道它对人体的危害吗？你自己食用过工业醋酸吗？”法庭上，在被告人李某某说完自己勾兑工业醋酸卖给食醋厂的事实后，法官连续追问，李某某低下头答道：“我知道有危害，我知道不应该食用，但我想盈利”。据李某某交代，工业醋酸每吨价格4000元左右，而食用醋酸每吨8000元左右。
法院依法查明，2015年10月以来，李某某租用西安市一个库房，销售焦糖色、食用醋酸等食品添加剂。期间，李某某还雇佣王某某为其看管库房，收发货物。为获取更多利益，李某某在明知工业醋酸不能作为食品添加剂使用的情况下，从陕西中庆石化销售有限公司购买工业醋酸，后李某某、王某某二人将私自印制的河南凯帝食品有限公司“九城”牌食用醋酸、石家庄新宇三阳实业有限公司（以下简称三阳公司）“文挚”牌食用醋酸等商标粘贴在进购的工业醋酸桶上，以工业醋酸冒充食用醋酸进行销售。
经查，2015年10月22日至2016年9月27日，李某某通过银行转账方式向中庆石化公司支付工业醋酸货款共计35.72万元。
相关部门后检验发现，涉案醋酸均不符合GB1886.10-2015《食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸（又名冰醋酸）》中对食品添加剂冰乙酸的要求。西安中院认为，李某某、王某某在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，并予以销售，情节严重。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。
最终，法官宣布该案将择期宣判。
编辑： 李媛
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