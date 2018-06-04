高考两日西安继续限行 如家长违规送考先放行后处罚

2017年高考期间，西安各部门全面配合助力高考。资料图
西部网讯（记者 刘望）2018年全国普通高校招生考试将于6月7日至8日进行。为了保障高考期间西安全市70个考点交通秩序有序进行,考试期间西安市继续实施夏防期机动车常态化限行，每个考点安排4-6名警力维护交通秩序，如有家长违反限行禁令违规送考，先放行后处罚，考生如遇紧急情况需救援，可拨打122电话求助。
今年考点周边继续禁鸣、减速、禁停，交警部门还将在每个考点安排4-6名警力(含巡逻车1辆、摩托车1辆),疏导维护各考点周边交通秩序,开辟考生“绿色通道”,合理引导接送考生车辆有序停放,保障考点周边道路交通的畅通、安全。
今年高考期间，西安市实施的夏防期机动车常态化限行政策不会松动，6月7日（星期四）限行车辆尾号为4和9，6月8日（星期五）限行车辆尾号为5和0。如果有家长违反限行禁令违规送考，交警部门为保障考生考试，将先放行，驾驶员后续将依法受到处罚。
考生一旦突发紧急情况需要援助的,可向执勤民警求助，也可拨打122电话求助。民警将全力以赴为考生解决困难,保证考生顺利参加考试。
由于地铁施工，高考期间西安市教育考试中心(文艺南路194号)周边路况复杂。为保障试卷顺利运输，交警部门将从早上7点提前进入警备状态，对该路段周边道路进行交通疏导和停车秩序管理。
另外，6月8日适逢周五，结束考试的考生可能会和周五返程的晚高峰叠加，交警部门提醒广大市民提前规划路线。
另据了解，考前交警部门已对考点周边交通标志标线、护栏、信号灯等进行全面摸排,对于交通设施不合理、缺失、损坏的,及时进行了优化完善，强化交通引导效果。
编辑： 高政超
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