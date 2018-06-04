西安12345上周受理诉求2.4万件 楼盘摇号等问题投诉集中

西部网讯 小区学区划分不合理、社区换届选举中存在违规操作、开发商售房摇号暗箱操作……今天（6月4日），西安市民热线管理办公室公布12345热线平台上周（5月28日-6月3日）运行情况，教育、选举、房产销售等领域投诉集中。其中，房产销售投诉主要有浐灞中南樾府楼盘摇号出现多组重名者，保利天悦楼盘摇号程序不规范，恒大都市广场多个摇中者身份证号相类似等问题。

市政工程扰民、烧烤店占道 这些问题得到解决

市民反映：西安广播电视台某栏目告知市民可通过微信、微博、APP等渠道参与全国戏曲群英擂台赛领票活动，老年市民无微信，领票难。

西安广播电视台：已安排专人前往市民家中，将演出票送到市民手里。市民再次拨打热线表扬电视台工作人员，为市民热线工作效率点赞。

市民反映：碑林区边西街至太白北路全段，机械施工车辆及拉土车噪音扰民。

西安市市政公用局：立即要求施工单位停止作业，制定有效降噪措施，减少噪音对周边市民的影响。市民再次拨打热线表示环保、市政及城建等多部门均已迅速回复，为我市各部门的行政效能点赞。

市民反映：蔚蓝锦城小区北门兄弟联盟烧烤店占道经营，影响行人正常出行，且营业至凌晨噪音扰民。

莲湖区政府：执法人员已对占道经营情况进行清理和整治，责令商铺降低噪音。市民再次拨打热线为莲湖区城管局的行政效能点赞。

教育、选举、房产销售等领域投诉集中

根据西安12345热线平台数据统计，市民反映教育问题较为突出，主要集中在学区划分不合理等问题，建议公开小升初摇号派位流程等。共359人次反映此类问题，已转各区县政府、开发区管委会及市教育局处理。

市民反映村（社区）换届选举中存在违规操作、拉票贿选及候选人涉黑涉恶等问题较为突出，主要集中在蓝田县石门村、阎良区李桥村、长安区稻地江村等。共318人次反映此类问题，已转各区县政府、开发区管委会及市民政局处理。

市民反映房地产开发商售房时存在摇号暗箱操作、捆绑销售、虚假宣传及违规售卖车位等问题较为突出，主要集中在浐灞中南樾府楼盘摇号出现多组重名者，保利天悦楼盘摇号程序不规范，恒大都市广场多个摇中者身份证号相类似等问题。共308人次反映此类问题，已转市房管局处理。

随着气温升高，市民反映夜市摊贩占道经营、营业至凌晨噪音扰民、堵塞排污管道及排放油烟呛鼻等问题较为突出。共145人次反映此类问题，已转各区县政府处理。

市民反映百花四村突发停水停电，物业通知需缴纳十万保证金方可恢复供电供水。共43人反映此问题，已转西咸新区管委会处理。

记者了解到，5月28日至6月3日，西安12345热线平台共产生工单24906件，其中话务员直接答复群众12851件，转派承办单位办理12055件。市民反映的诸多问题得到解决。

2018年1月1日至6月3日，西安12345共接单，热线平台累计产生工单411494件，已办结400356件，占工单总量97%。

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编辑： 沈晓芳