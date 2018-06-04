山阳：5.9亿招商项目竟成骗局 群众被骗数百万难维权

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 朱海波 秦俊峰）近年来，一些地区为了发展地方经济，纷纷招商引资，特别是一些贫困地区，为了能招到一家企业，当地政府会提供各种优惠条件让企业落地生根。于是一些不良商人，甚至是骗子公司便抓住政府急于招商的心理，借机诈骗敛财。近日，商洛市山阳县群众给我们栏目反映，他们就被政府找来的的企业骗走了好几百万元。

家住商洛市山阳县高坝镇柿沟村的程宝智今年已经56岁了，2013年，一直在外承包小工程的他遇到了一个大活儿。山阳县政府招商引资来的湖北丹江口丰华农业科技发展有限公司，要把一百亩地、16万方的土方回填工程全部交给他来做。

程宝智：“当时心想在山阳呢，又是县政府招商引资的项目，有县政府的红头文件。”

程宝智觉得这家企业属于县政府的招商引资企业，肯定实力不错，于是便很快和这家在山阳县新注册的陕西润香农业科技有限公司签订了施工协议，并组建了项目部。然而，合同签订之后，陕西润香农业科技有限公司却一直没有动工，不仅如此，这家公司的董事长陈如敏还以要交工程保证金为名让施工方也就是程宝智给他们交300万元的工程保证金。程宝智一时拿不出这么多钱，便到处借。

债主寇晓伟：“我总共给他拿了200万，到现在是我给我村里人还有左邻右舍承诺的是，按银行的存款利息给还。”

2014年6月6日，项目终于破土动工，市县各级领导都到了现场，并举办了盛大的开工仪式。然而开工之后，整个施工费用都由程宝智找来的几个工队垫资建设。而且陈如敏又以各种理由向他借钱，这时候程宝智也有点怀疑这家公司的实力了，不过想到开工典礼如此浩大，他最终选择再次相信了这家企业。

程宝智：“那时候想的是他就是再没钱，他是县政府招来的，他就要给县政府把土地款交了以后才能干活呢。就是你没钱给我，你的地在这儿放着呢。”

程宝智说，他除了相信这100亩土地已经是润香公司的以外，他还相信了陈如敏手中的红头文件。

陈如敏手中所持有的红头文件包括：山阳县政府和湖北丹江口丰华农业科技发展有限公司签订的休闲食品产业园项目建设合同；山阳县发展改革局关于陕西润香农业科技有限公司农产品深加工项目备案的通知；还有山阳县招商服务局给该企业出具的一份证明书。这份证明书这样表述：该项目占地300亩，总投资5.9亿元，项目前期工作完成，已在县发改局备案，并于2014年6月6日开工建设。

正是看到了这么多份红头文件，程宝智才没有再起疑心。但是工程完工之后，陈如敏没有拿出资金给程宝智结算。程宝智说，2015年上半年，山阳县政府看到自己招来了一个没有实力的企业，于是便和陕西润香农业科技有限公司解除了合同。随后，润香公司的老板们也随即失踪。而程宝智所有的投资打了水漂。

程宝智：“谁知道他一分钱没给政府交，政府把地又给他了。我现在欠的本钱就是300多万，我还给管理人员付工资，下来欠账就是400万。”

陕西润香农业科技有限公司的负责人失踪之后，程宝智便走上了漫长的维权路。那么，当初，这家企业究竟是如何进驻山阳的呢？有没有办理完备的手续呢？记者来到了山阳县国土资源局了解情况。

山阳县国土资源局土地利用股股长范太权：“据我了解，润香公司在我们国土局没有给办过任何用地手续。如果要办手续，他要入驻工业园区，首先要经过工业园区的准入审核。”

也就是说，润香公司并没有给当地政府交纳土地出让金，就开始在工业园区施工了，那么，工业园区又是怎么让他进入园区的呢？

山阳县工业集中区管委会主任崔新成：“招商局招了个骗子把他给骗了，你首先要土地挂牌，挂牌到位以后，你才能做项目的科研环评，还要在城建上办施工许可证，当时啥手续都没有。”

崔主任说，润香公司当时在园区建设时他还没有调到管委会，至于当时企业什么手续都没有办就可以在园区动土建设，他也说不清楚。程宝智所干工程的事情他也是调到园区之后才知道的。

山阳县工业集中区管委会主任崔新成：“现在问题在哪呢？陈如敏纯粹属于诈骗，程宝智是上当了。人家给他签的合同是61块钱一方，哪里有这个价呢，我们这是28块钱一方，所以他28块钱一方又包给当地人来干，他就想挣61减28这个差价呢。”

崔主任说，政府和润香公司解除合同之后，为了解决施工队的费用问题，县上曾拿出了四百多万元给这些工队付了大部分工钱。由于程宝智当初和润香签订施工合同后把工程分包给了别人，所以政府只能把钱付给真正干活的工队，土方量和价格全部按照程宝智和工队合同价格兑付了。

程宝智认为，他虽然是和企业签订了施工合同，但是陕西润香农业科技有限公司是政府引进的，正是有政府的相关文件和开工典礼，他才敢借钱给这家企业，所以，他的损失政府也有一定的责任。那么，面对如此的尴尬局面，程宝智该如何维护自己的权益？

陕西融德律师事务所主任羿克：“现在受损害的老百姓寻求谁来赔偿？谁来解决这个问题？也涉及到政府是不是有责任要承担这个问题？我的建议是我们受害人应当按照属于刑事部分的应当到公安机关去报案，属于民事部分的到法院去起诉。通过法院或者刑事的侦查、法院的审理以后确定了是谁的责任谁来承担，这样更符合法律的程序，也符合实事求是、公平的原则。”

一个号称投资5.9亿元的企业，政府在没有认真考察其实力，没有办理相关手续的前提下，竟然让企业“空手套白狼”，既骗了政府也骗了群众。其实，避免上当受骗并不是什么难事。面对商机，冷静、务实、理智是招商的第一要义，而依照法律法规做信用审查则是必要之举。希望山阳县的相关部门能积极协调，处理遗留问题，帮助群众讨回损失，也希望类似的事情能引起各地的警惕，切勿在招商中头脑发热而失去原则，最后给当地带来无尽的伤害。

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编辑： 辛超