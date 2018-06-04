西安：如何保证小升初“摇号”公平公正？

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王宏伟 张鑫）最近一段时间来，西安市民办学校“小升初”招生改革牵动着不少学生和家长的心。孩子要上心仪的民办初中，就得报名参加电脑摇号与学校面谈。那么，为什么要实施摇号与面谈相结合的招生政策？这项改革意味着什么？如何保证电脑摇号的公平公正？记者进行了调查采访。

最近，因为孩子小升初的问题，家住西安市灞桥区的杨女士非常焦虑。因为政策规定，今年要上民办初中，就得参加摇号，而且只能选一所民办中学。

西安市学生家长杨女士：“我觉得填一个希望有点渺茫，因为像高考人家都可以填三个志愿，这个只有一次机会。”

4月28日，备受家长关注的西安市民办学校初中招生入学政策正式发布，取消以往入学的笔试考察，实行免试入学，通过电脑随机派位（俗称“摇号”）与面谈相结合的方式招生。电脑随机派位与面谈比例为4:6，政策规定，每名学生只能选报一所学校。

西安市学生家长：“赌嘛，谁抓上就是谁的嘛，这不是游戏吗？”

西安市学生家长：“我觉得5·28笔试应该公平，我感觉摇号不公平，孩子学得好如果没有摇上呢。”

西安市学生家长：“大家上奥数班还不是为了择校吗，这个问题如果切断了，估计大部分人都不上了。”

西安市学生家长：“摇号一点名堂都没有，我感觉只能说是貌似公平，最后还是不解决问题，人家该怎么处理还是怎么处理。”

西安市学生家长：“不能做表面文章，要真正解决这么多家长最关心的问题。”

既然家长和市民对摇号上学反应这么强烈，那么，教育部门为什么还要推行这样的改革？记者了解到，西安近些年义务教育发展不平衡、不充分，逐渐形成了民办强公办弱的格局，学生家长对于上民办中学情有独钟，因而形成了民办中学择校热。而民办中学学位有限，在国家的法规规定和社会各界的呼吁下，根据现有的民办教育资源，西安市民办学校今年的小升初实行电脑派位。教育部门希望通过这次改革探索，解决西安教育当前存在的热点学校违规招生等现象。

西安市教育局副局长张瑞：“家长择校愿望很强烈，不愿意上公办学校，这是现实的，家长没有错，但是我们改革的目的就是减少过热的择校热，缓解学生课业负担重，缓解大班额。”

随着5月31日18时网上报名结束，家长和学生的选择又是什么？

西安市小学六年级学生：“就是五大名校吧。”

西安市小学六年级学生：“选交大航天校区。”

西安市小学六年级学生：“选五大名校吧。”

采访中，记者了解到，小升初实行摇号西安并不是全国首家。

2018年杭州市民办初中招生名额中60%为“电脑派位”，40%为学校自主招生。

成都市民办初中招生30%为随机派位，70%采取面谈等方式确定，小学毕业生可以填一个随机派位志愿和三个自主招生志愿。

上海市民办初中招生没有摇号录取，实行公办民办同时招生，民办学校通过面谈招收新生，每个学生最多可填报三个志愿。同时出台中考改革方案，明确上海市实验性示范性高中名额分配综合评价录取向不挑选生源的学校倾斜。记者注意到，其他省份民办小升初多采取三个志愿分批录取。那么，西安为什么规定学生只能选报一所中学？

西安市教育局副局长张瑞：“一个是政策的延续性；第二，我们考虑减轻学生和家长的负担，因为如果报的学校越多，家长和学生应付的也就越多；第三，我们还是要考虑民办学校办学性质，民办学校是可选择的学校，我们区县政府给每个孩子有公办学位保证。”

今年西安市44所民办初中计划招生25430人，招生共报名52263人，将于6月12日10点在西安市各辖区统一地点集中进行小升初摇号。那么，这次小升初“摇号”过程能做到客观公正吗？对此，西安市教育部门表示，按照规定，所有报名且通过资格审查的学生将统一参加。到时，民办学校电脑随机派位时将邀请人大代表、政协委员、纪检监察部门、公证机构、督学、学生家长代表、新闻媒体代表等现场观摩，全程监督。

张瑞：“我们对这个问题一定有认识，就是它的安全，它的公平是我们整个改革的生命线，我们会极力去维护它。”

据介绍，摇号结束后，摇中的学生直接进入所选择的中学，没有摇上的可自愿申请参加所报名学校的面谈。面谈将于7月6日至11日由各民办学校组织实施，从品德修养、学习习惯、身心发展、团队合作、艺术素养、创新实践等六个方面考察学生的综合素质。在面谈环节之后还没有顺利进入民办学校的学生，将由学区内的公办学校接收学生入学。

西安市学生家长：“不要做秀，要真正落到实处，老百姓看的是效果，看的实际行动。”

调查采访中记者发现，虽然西安取消了民办中学的小升初统一考试，但却搅动了小升初面谈的培训市场。近一段时期来，西安不少培训机构办起了小升初面谈培训班，标出的培训费用高达数千元，吸引了部分学生和家长。

某培训机构工作人员：“一共是6节课，我们这个叫演讲与口才。”

某培训机构工作人员：“新开的这个班是12次课，3000元。”

在一些培训机构记者看到，培训的内容侧重于语言表达、面谈技巧等。对此，教育部门相关负责人提醒家长能够关注学生平时的成长和积累，面谈不能靠短期突击。

调查采访中，也有一部分家长反映，虽然实行摇号入学，但仍有个别民办初中以各种方式许诺小学毕业“尖子生”，“暗示”在面谈过程中可以照顾确保录取。对此，5月25日，西安市教育局对西工大附中分校、交大附中分校、铁一中分校、师大附中分校和高新一中初中校区的5所学校负责人进行谈话。教育部门表示，哪所学校违规招生，校长将被停职。

张瑞：“严格的按照规范，不要违规招生，也表明我们市教育局态度，我们是坚决查出，一旦查实绝不姑息。”

今年是西安市小升初改革第一年。专家表示，从教育发展来讲，摇号并不能说是西安教育发展的最优选择，但是也不能说是最差的选择，仅靠这一项改革也不能从根本上解决市民对教育的所有需求。

西北政法大学政治与公共管理学院院长、教授侯学华：“政府在政策上应该去配套，而不是说你就是公办我就是民办，这才是改革，既要遏制名校无序发展，又要解决弱势学校，公办学校不想发展，反正就这样，赶不上了，管理模式相互借用，教材、教辅材料资源共享，名校的教师、师资应该下沉帮扶弱势学校去共同发展，是大家期盼的共同发展模式。”

针对西安“小升初”新政引发的众多争议，专家建议：除了进一步规范民办学校“掐尖”招生的问题，还要抓紧落实好规划中的学校建设，配置良好的教育资源，降低择校热。真正推进义务教育优质均衡发展，让每个孩子享受到公平优质的教育资源。

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编辑： 辛超