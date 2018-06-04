西安曲江开展世界环境日主题宣传 建议市民装修从简

工作人员向周边市民发放环保购物袋等宣传物品。

西部网讯（记者 刘望）明天（6月5日）就是世界环境日了，今天上午，曲江新区就开展了一系列主题为“美丽中国，我是行动者”的宣传活动，引导公众像保护眼晴一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，倡导市民自觉践行绿色生活。

宣传活动以文艺节目为载体，通过歌舞、相声、魔术等节目宣传科普第二次全国污染源普查工作相关内容，提高该项工作公众知晓率。同时向周边市民发放环保购物袋、运动水壶、毛巾、小风扇等环保用品300余份，引导居民群众参与配合普查阶段具体工作。主持人与观众进行了环境知识问答，围观市民则踊跃参与互动，纷纷上台介绍日常生活中的节水、节电小妙招，寓教于乐的形式吸引了过往群众、游客的驻足观看。

随着最近西安楼市的火爆，装修过程中的环境保护也成为广大市民面临的新问题。西安环保曲江新区分局工作人员黄思怡说，装修过程中过多使用胶质材料容易导致甲醛和挥发性有机物超标，不仅影响市民身体健康，也会对大气环境构成污染。她建议市民装修时减少有机材料的使用，践行低碳生活，树立绿色风尚新理念。

参与活动的夏女士带着小孙子到曲江中和广场散步，看到活动后就主动参与了进来。夏女士说，她闲暇时间整理出来的一些塑料制品常常可以进行重复使用，这让她很有成就感。“这两年西安的环境卫生、绿化和空气质量有了明显改善，让人感到很舒心。”

编辑： 刘望