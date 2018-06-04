陕西近26.9万考生将参加高考统考 省招办发多项提醒

2018年高考统考时间安排。
省招办提醒考生调整临考状态，科学备考，理性迎考，从容应考。（资料图）
西部网讯（记者 彭芬） 2018年高考全国统考将于6月7日至8日举行。西部网、陕西头条记者从今天（6月4日）上午省招办召开的考前媒体通气会上获悉，2018年，我省高考报名考生共计319174名，与去年基本持平（减少22名），其中高职分类考试招生已经录取考生50545名（比去年减少2721名）。
全省将有近26.9万名考生分布在107个考区、257个考点（比去年减少6个）、9133个考场（比去年减少98个）参加高考，全省教育系统有近4万名工作人员参与考试组织工作。
重要提醒：外语科目14:45前必须进入考场
距离高考还有3天，省招办提醒广大考生做好各项准备工作，调整临考状态，科学备考，理性迎考，从容应考。注意天气变化，注意饮食卫生和交通安全，以最佳的心理和生理状态，迎接高考的到来。
考生必须于首场考试的前一天熟悉考场。因进错考场、坐错座位而耽误正常考试的，责任自负。正式开考后仍未在规定座位考试的，按违纪处理。涉嫌代考者，查实后按作弊处理。
6月6日15：00至17：00，请考生到本人参加考试的考场进行外语听力试听，并填写外语听力试听效果记录表。
省招办提醒考生注意，语文、数学、综合三科开考15分钟后禁止迟到考生进入考点；6月8日外语科目考试时，考生须在14：45前进入考场，迟到考生严禁入场。
在外语听力考试期间，免考听力的考生不得翻看试卷和作答，听力考试结束后，方可答题。考生交卷出场时间不得早于每科考试结束前15分钟。交卷出场后不得再进场续考，不准在考场附近逗留或交谈。
带齐考试所需物品 尽量别佩戴金属饰品
考生进入考场，只准携带准考证、二代居民身份证以及2B铅笔、0.5毫米黑色墨水签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、小刀、空白垫纸板、透明笔袋等文具。严禁携带手机、无线发射和接收设备、电子存储记忆录放设备、手表、涂改液、修正带、助听器、文具盒和其他非考试用品。考场内不得自行传递文具等物品。
省招办提醒，由于标准化考点使用金属探测仪等辅助考务设备，所以提醒考生应考时尽量不要佩戴金属饰品，以免影响入场时间。
考生在领到答题卡和试卷后，在规定时间内、规定位置处填写姓名、准考证号。填写错误责任自负；漏填、错填或字迹不清的答题卡为无效卡；故意错填涉嫌违规的，查实后按照有关规定严肃处理。监考员贴好条形码后，考生必须核对所贴条形码与自己的姓名、准考证号是否一致，如发现不一致，立即报告监考员要求更正。
考生必须按照《考生守则》的有关规定进行作答。考生不准将试卷、答题卡或草稿纸带出考场。考生在交卷前务必看管好自己的试卷、答题卡、草稿纸，因自己疏忽大意导致丢失的，责任自负。涉嫌违规的，查实后按照有关规定严肃处理。
考生在交卷前不准离开座位和考场。如因健康原因必须入厕的，应在开考前主动出示县级以上（含）医院证明。入厕须经监考员同意并由同性别监考员陪同，不得离开陪同监考员视线范围。
考场面向考生正前方的墙壁上方悬挂时钟，为考生提供时间参考。考场时钟的时间指示不作为考试时间信号，考试时间一律以考点统一发出的铃声信号为准。
不规范答卷的几种情形
考生应按照考试要求规范答题。我省高考实行网上阅卷，为适应网上阅卷的图像切割，对考生在答题卡上作答有具体要求。不规范答卷不仅会影响评卷进度，而且肯定会对考生成绩造成影响，严重的可能被判零分。
省招办提醒，答卷不规范形式主要有以下几种：
1.答题书写超出规定的答题区域或者根本就不在规定区域答题；
2.随意修改答题卡上规定区域的题号；
3.在答题卡上乱写乱画；
4.在作文或论述题中书写本人姓名、毕业中学等内容；
5.作答选考题时不涂黑所选题号或涂黑多个题号，实际作答多个选项等；
6.不使用规定的0.5毫米黑色笔迹签字笔答题，导致扫描的答题图像不清晰；
7.作答选择题时，有的不使用2B铅笔涂黑选点，有的涂黑方框形式不规范，导致计算机无法识别，有的涂点时出现错位，有的在试卷选项上做了标记但没有涂黑答题卡上对应的涂点等等。
继续开展4个专项行动 对试卷全方位无死角视频监控
省招办新闻发言人张军利表示，教育部对今年高考提出了“防重严快稳”的要求，我省按照这个要求，全力打造“平安高考”“公平高考”“诚信高考”，着力在维护考试安全、整肃考风考纪、强化诚信教育、服务考生和社会方面下功夫。
为确保“平安高考”，在省招委会的协调下，全省教育、公安、安全、保密、网信、工商、通信管理、无线电管理、卫生、电力、环保等相关单位精心组织、密切配合，集中开展“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”4个专项行动。
在高考试题试卷安全方面，制卷、运送、保管、分发、施考、评卷等全过程实现了闭环管理、无缝链接。考试期间，省招办还将24小时不间断视频和电话巡查所有试卷保密室，确保试卷入库、保管、分发和回收环节全过程、全方位无死角视频监控。
为确保“公平高考”，全省各级考试招生机构推行考务精细化管理。省招办认真组织了全省考务二级培训，有针对性地对全省高考考场安全检查环节进行规范；各地也都结合实际组织开展了考务三级、四级培训。
对于在高考报名时申请享受合理便利的残疾考生，省招办认真落实教育部、中国残疾人联合会印发的文件精神，由考试招生机构、残联、卫生等部门人员组成专家组，对残疾考生进行现场综合评估，截至目前，已向74名申请享受合理便利的残疾考生出具告知书。
为倡导“诚信高考”，省招办专门制作《刑法修正案（九）》中“考试舞弊罪”宣传彩页，要求全省各考点在显著位置张贴；同时通过多种渠道向全省考生开展政策宣讲和警示教育，增强考生对依法诚信考试的认知，从源头上遏制代考、替考等违规行为。省教育厅也配合出台了高考期间在校大学生的管理办法，严防在校大学生参与替考。
关注“一报两网两微”平台 及时准确了解高考资讯
为了有效缓解广大考生、家长获知高考信息的焦虑感，近年来省招办不断深化高考“阳光工程”，加大信息公开力度，构建了“一报两网两微”的信息服务平台。
“一报”是指《陕西招生考试特刊》（《陕西招生考试特刊数字报》），主要宣传高考政策，公布高考招生计划。“两网”是指陕西省考试管理中心门户网站和陕西招生考试信息网，为考生从报名到录取提供“一站式”服务。两微是指“陕西考试招生”官方“微信”订阅号和“微博”，微信订阅号为考生提供最快最准确的官方信息，微博与考生实时互动，为考生提供通畅方便的反映问题渠道。同时，各市、县级考试招生机构也运营了当地的考试招生网站和微信订阅号，为考生提供信息服务。
省招办呼吁全省考生和家长，关注省招办官方微信和微博以及各级考试招生机构的信息服务平台，及时、准确、全面了解陕西高考政策及相关要求。
编辑： 高政超
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