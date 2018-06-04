新型职业农民张凌云：女大学生当猪倌 年收入三千万

近几年，随着农业现代化的不断发展，新型职业农民这个行业越来越受到人们的关注。2018年1月17日，在农业部举办的"全国十佳农民"评选表彰活动上，宝鸡神农农业科技有限公司董事长张凌云被授予"全国十佳农民"称号，是陕西省唯一入选的职业农民。

张凌云是宝鸡市凤翔县人，大学毕业后，怀揣梦想的她毅然回乡创业发展生猪养殖。2013年，她成立了宝鸡神农农业科技有限公司，刚刚三十岁的她，公司年收入已达到三千万元，并且带动周边287户农户走上了致富路。

张凌云的父母和爷爷奶奶两辈人都靠养猪过日子，上大学后，她原本打算在城里找份工作。可2008年夏天发生的一件事儿，彻底改变了她的想法。

那一年，由于发生疫情，张家所有的仔猪都被处理了，这一损失让张凌云姐弟三人的学费一时没了着落。从那个时起，她的心里就萌发了要回乡养猪的想法。

2011年，张凌云大学毕业后回到了家里，可她养猪的想法立刻遭到了家人的反对。不仅如此，村里人知道后也议论纷纷。

大家的不理解只是张凌云的第一道坎，不懂养殖技术才让她发愁。养猪是个脏活累活，有文化的女孩子当猪倌，在槐北村人老几辈都没有过。张凌云说，那段时间她感受到了从未有过的彷徨和孤独，直到职业农民培训的出现。

通过职业农民培训学习，打开了张凌云的思路与视野，她首先想到的就是必须改变传统养殖模式。2011年底，张凌云说服父亲，用家里所有的积蓄建起了全县第一个种猪场，开始了自繁自养的模式。

张凌云和西北农林科技大学、宝鸡市畜牧兽医中心等单位建立了长期合作关系，短短两年时间，养殖规模从三四百头增加到了一万头，张凌云瞅准时机又组建了合作社，带领六十多户村民搞起了生猪养殖。

随着养殖业的迅速发展，养殖污染问题也日益急剧。结合该村实际状况，张凌云决定走农业循环经济路线，建立一套自己的农业体系。2013年8月，她成立了宝鸡神农农业科技有限公司，建起了有机肥加工厂，养猪场的固体废弃物一下子变废为宝。

2014年，张凌云又贷款建了一座700立方米的大型沼气池，把猪场的尿液、废水变成沼气，不但冬季能给猪舍供暖，还让周边327户村民用上了方便、卫生的清洁能源。

紧接着，张凌云又建成了280亩的设施蔬菜种植基地，让沼液也有了"用武之地"。

至此，生猪养殖基地、有机肥加工中心、沼气工程和设施蔬菜种植基地，实现了农产品、废弃物互为原料再利用，污染物零排放的目标，形成了"菜-饲-畜-沼-肥"五位一体的农业循环经济模式。

付出总是与收获成正比，张凌云在农业事业上曾多次受到省、市、县表彰和奖励，被评委为"宝鸡市十大农民女状元"、"宝鸡市创业明星"等荣誉称号，在2015年陕西省首届职业农民大赛中获得农产品经纪人第一名，被评为"陕西省技术能手"荣誉称号，宝鸡神农农业科技有限公司也被评为"全国巾帼农业创业示范基地。

从初入养殖行业时的一头雾水，到如今的新型职业农民，张凌云用三年时间实现了自己的人生梦想，也让我们从她身上，看到了新型职业农民"创新、创业、创优"的时代精神，我们希望在农村这片广阔的土地上，有更多像张凌云一样的职业农民成长起来，结出累累硕果……

编辑： 刘振华