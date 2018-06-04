咸阳礼泉白村：美丽乡村 美丽生活

白村隶属陕西省礼泉县西张堡镇，地处关中平原腹地，毗邻312国道和唐昭陵旅游专线。在美丽乡村建设中，礼泉县白村促进农民向新型社区聚集、产业向现代园区聚集、土地向规模化聚集，注重农民生活方式、生活质量同步提升，实现美丽乡村向美丽生活的转变。
现代化的广场、整齐的小洋楼、干净整洁的水泥路，礼泉县白村新型农村社区让人眼前一亮。白村新型农村社区由四个村整合而成，全部建成后能容纳1700户6000人居住。社区内不仅开办了图书馆和健身房，还配套建设了敬老院、幼儿园和垃圾处理场。
为了让大伙养成文明的生活习惯，白村专门出台了村规民约和文明道德指南，互相监督不能乱扔烟头、垃圾进行分类等，促进农民思想方式、行为方式和生活方式的转变。
功能完备的新型社区改善了村民生活条件，而建在家门口的现代农业示范园区则鼓起了村民的钱袋子。
现如今，白村的种植、养殖两大主导产业已经形成规模，建有万亩现代农业观光示范园、现代农耕文化体验园，创造了新农村建设向观光、采摘、休闲旅游业和农业企业化、产业化道路转变的新形式。村民们说，以前技术闭塞，村民想要解决生产中的技术问题，只能靠看书和互相交流，现在村上有了科技队伍，栽树、施肥都得到了技术骨干的指导和帮助，种植效果比原先好多了。
白村的发展模式也成了新农村建设改革进程中的典范，而这个不断完善的典范，更是在传承着悠久的农耕文化的基础上，实现现代农业文明、新兴旅游产业相融合的双翼腾飞。
眼下，白村正计划依托唐昭陵旅游资源建设文化旅游区，实现产业融合发展。
受够了雾霾天，小隔间，忙乱的都市人来到这里，租种几分菜田、几间农房，犹如陶渊明诗一般"日出而作，日落而息"，好好地体验田园生活，过两天神仙般的逍遥日子。
编辑： 刘振华
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