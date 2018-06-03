西安交警今年将建成50处闪光斑马线 市民拍手称赞

行人经过时，斑马线两边的“小黄灯”正在闪烁。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵） “车让人”活动自去年在西安开展以来效果良好，近期，西安交警计划将在全市推广建设50处“闪光”斑马线，帮助司机朋友在夜晚能见度不太好的情况下依然能自觉遵守“车让人”，也更加保障行人出行安全。
昨天（6月2日）晚上9点，记者在太白南路与电子三路丁字路口的一处斑马线上看到，前几天交警安装在这里的“闪光”斑马线正在发挥着作用。当有行人走上斑马线的时候，斑马线旁的一排“小黄灯”就会闪烁起来。在斑马线上游25米处左右，还设置有自发光材料制作的“注意行人”标志，以提示过往车辆需要提前减速。
“小黄灯”镶嵌在地面上，不影响车辆通行。
西安市公安局交警支队秩序处工程队队长张延介绍，“闪光”斑马线的工作原理其实很简单。
张延：“一个就是地面的自发光道钉（小黄灯），还有一个自发光的斑马线的提示牌，每一个斑马线两端有一个热感应的探头，这个热感应探头他只能识别出人来，人上去以后，小黄灯就开始闪光。”
张延说，建设“闪光”斑马线的初衷，就是为了在帮助“车让人”更好履行的同时，能确保路人和车主的安全，减少交通事故的发生。
张延：“白天视线好，行人通过斑马线的时候安全度较高，到夜间，特别是双向中间没有隔离的车道，对方车辆大灯一照，中间有一个视觉盲区，这样就很难辨认出前方有没有斑马线，所以我们就是从这角度出发去考虑的。”
“闪光斑马线”正在闪烁。
去年6月，为配合“车让人”活动深入开展，西安交警在环城南路西北大学门前安装了第一套由自发光道钉、标志和热感应探头组成的机动车礼让行人智能提示系统。作为当时国内首个采用智能科技提高斑马线安全性的案例，引起了广大交通参与者及国内同行的高度关注。经过一年高温、寒冷等极端天气的检验，证明了该套设备的稳定性。
采访中，很多市民和车主都为“闪光”斑马线点赞。
市民：“这样的话有安全感一点点，更方便车能看见，对开车的人和过马路的人都是一种有利的行为。”
车主：“作为一个车主来说，开车当中有这个灯的话，就提示大家路上有行人过马路，有一个安全的保护作用。”
自发光“注意行人”标志。
张延说，今年他们计划在全市范围内建设50处“闪光”斑马线，目前已经建成了20处，点亮10处，预计在6月底7月初， 这50处“闪光”斑马线将全部建成。
张延：建成以后，我们会持续的去观测它的效果，和往年没有安装之前的交通事故发生率进行一个对比，如果这个设施它的安装能够有效的避免事故发生，那么我们下一步还会考虑在全市其他地方再扩大一些建设范围。
编辑： 张娟
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