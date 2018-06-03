最新丨融创中国西安公司业务被西安市房管局暂停

西安市住房保障和房屋管理局官方网站截图

西部网讯 今天（6月3日）西安市住房保障和房屋管理局官方网站发布了《关于暂停融创中国西安公司业务办理等事项的通告》，暂停受理融创中国西安公司旗下项目公司（名单见附件）商品房预售许可申请，责令融创中国西安公司对照相关法律法规进行自查整顿。

原文如下：

关于暂停融创中国西安公司业务办理等事项的通告

为进一步整治规范房地产市场秩序，维护购房群众的合法权益，营造公开、公平、公正的市场发展环境，促进房地产市场平稳健康发展，现将有关事项通告如下：

一、暂停受理融创中国西安公司旗下项目公司（名单见附件）商品房预售许可申请，责令融创中国西安公司对照相关法律法规进行自查整顿。

二、禁止各房地产开发企业、公证机构在组织公证摇号销售商品住房时使用武汉矩阵科技有限公司开发的摇号软件。

三、各房地产开发企业、公证机构要按照公开、公平、公正的原则组织公证摇号售房活动，确保公证摇号售房程序合法、结果公正可靠。

我局将继续加大房地产市场秩序整顿力度，对在检查中发现的违法违规行为，依法予以顶格处理。

附件：融创中国西安公司旗下项目公司名单

西安市住房保障和房屋管理局

2018年6月3日

附件

融创中国西安公司旗下项目公司名单

1、西安天磊置业有限公司

2、西安国谊置业发展有限公司

3、西安凯瑞航天城项目开发有限公司

4、西安凯诚房地产开发有限公司

5、西安胤博置业有限公司

6、西安蓝天节能技术开发有限公司

7、西安晶南城东置业有限公司

8、西安安华中惠房地产开发有限公司

9、西安海天投资控股有限责任公司

10、西安信乐物业发展有限公司

11、西安元瀚房地产开发有限公司

12、西安颢耀房地产开发有限公司









【此前报道】

“南长安街壹号”摇号调查结果：七人涉嫌犯罪 八人被免职

6月2日晚上，西安市长安区调查组通报网传“南长安街壹号项目部分摇号购房者信息登记表”调查处理情况。

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编辑： 张娟