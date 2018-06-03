2017年西安人线上捐出550万元善款 超9成用于改善儿童生活

西部网讯（见习记者 凌旎）6月1日，由支付宝绘制的全国首份“移动支付公益图谱”出炉。图谱显示，2017年西安市民在网购消费和享受指尖上的公共服务之余，完成了线上捐赠550万笔，超9成善款直接或间接用于改善儿童的生活。

过去一年，近100万西安人参与支付宝行走捐项目，累计捐献步数870亿步，可绕地球1360圈。捐献理财收益是近年来随着金融科技发展，兴起的公益新玩法，而西安参与收益捐的人数全国排名前十。

奉献550万元捐款的西安市民中，半数以上是90后。在支付宝爱心捐赠平台负责人刘琴看来，“移动互联网一代的公益热情和需求，移动支付、区块链等科技力量的加大投入，是推动互联网公益发展的两股重要力量。” 据记者了解，支付宝爱心捐赠平台上使用区块链技术记录和追溯捐款过程的公益项目，筹款速度是普通项目的2倍。数据显示，支付宝爱心捐赠平台总捐赠笔数已接近6亿笔。

近年来，随着移动支付的普及，不仅城市生活方式和商业形态发生了改变，人们的善意和创意都被互联网技术放大，做公益越来越积极，公益形态也日益多元化。十多年前，市民想做公益，大多还要通过媒体和公益组织就近寻找需要帮助的人，现金捐助或者汇款。如今，动动手指就可以为千里之外的孩子们捐一座玩具教室，捐献生活中的减排量可以种树，走路、理财都能撬动捐款。新技术为中国公益发展带来了信任感和新的机会。

编辑： 谢卓