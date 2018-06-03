2017年西安人线上捐出550万元善款 超9成用于改善儿童生活
时间：2018-06-03 17:46:05
来源：西部网-陕西新闻网
作者：凌旎
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2017年西安人线上捐出550万元善款 超9成用于改善儿童生活
6月1日，由支付宝绘制的全国首份“移动支付公益图谱”出炉。图谱显示，2017年西安市民在网购消费和享受指尖上的公共服务之余，完成了线上捐赠550万笔，超9成善款直接或间接用于改善儿童的生活。
西部网讯（见习记者 凌旎）6月1日，由支付宝绘制的全国首份“移动支付公益图谱”出炉。图谱显示，2017年西安市民在网购消费和享受指尖上的公共服务之余，完成了线上捐赠550万笔，超9成善款直接或间接用于改善儿童的生活。
过去一年，近100万西安人参与支付宝行走捐项目，累计捐献步数870亿步，可绕地球1360圈。捐献理财收益是近年来随着金融科技发展，兴起的公益新玩法，而西安参与收益捐的人数全国排名前十。
奉献550万元捐款的西安市民中，半数以上是90后。在支付宝爱心捐赠平台负责人刘琴看来，“移动互联网一代的公益热情和需求，移动支付、区块链等科技力量的加大投入，是推动互联网公益发展的两股重要力量。” 据记者了解，支付宝爱心捐赠平台上使用区块链技术记录和追溯捐款过程的公益项目，筹款速度是普通项目的2倍。数据显示，支付宝爱心捐赠平台总捐赠笔数已接近6亿笔。
近年来，随着移动支付的普及，不仅城市生活方式和商业形态发生了改变，人们的善意和创意都被互联网技术放大，做公益越来越积极，公益形态也日益多元化。十多年前，市民想做公益，大多还要通过媒体和公益组织就近寻找需要帮助的人，现金捐助或者汇款。如今，动动手指就可以为千里之外的孩子们捐一座玩具教室，捐献生活中的减排量可以种树，走路、理财都能撬动捐款。新技术为中国公益发展带来了信任感和新的机会。
编辑：
谢卓
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体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
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体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
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文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
文化5月25日至6月3日，“朗读亭”都将会在陕西省图书馆广场前等待热爱阅读的观众。05-28
文化今年，西安市的100多家博物馆，还将与专业网络动漫平台合作，大力开发文创产品，通过线上、线下互动传播文物资源。05-25
文化把优秀、高雅的艺术奉献给广大观众，奋力开创新时代文艺工作新局面，推动陕西文艺事业大发展大繁荣。05-24
文化“5·18国际博物馆日”后，因为一群“文物戏精”让“文物活起来”成了现实。累计播放量突破1.18亿，点赞量达650万，分享数超过17万……05-23
文化西安要以文化引领城市发展，利用好自身的历史文化资源，推动西安文化产业加速发展，促进其由文化大市向文化产业强市转变。05-18
文化重于乡土、以现实主义见长、思想性与艺术性兼备。陕西作家作品中独特的文学面貌与文学传统铸就了陕西文学的辉煌。05-16
文化第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会闭幕，陕西代表团荣获深圳文博会组委会颁发的优秀组织奖、优秀展示奖。05-16
文化陕西省委常委、宣传部部长庄长兴表示，加快文化产业创新与发展，要持续深化“一带一路”沿线国家和地区之间的交流合作。05-15
三农国家粮食和物资储备局等6部门联合印发了《小麦和稻谷最低收购价执行预案》，明确了2018年小麦最低收购价政策的细节。05-30
三农由上海财经大学三农研究院主办的“中国现代都市农业竞争力综合指数”（2017）版日前出炉。05-30
三农国务院办公厅转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委《扶贫项目资金绩效管理办法》（以下简称《办法》），自印发之日起施行。05-30
三农当前，夏粮主要作物小麦由南向北梯次成熟，西南地区麦收基本结束，湖北、河南、安徽等主产区进入集中收获期。05-29
三农逆城镇化将带来城市与农村之间人口和生产要素频繁的双向流动。城市和农村都将获得平等发展的机会，最终实现城乡融合发展。05-29
三农要精准脱贫攻坚措施，牢牢扭住产业扶贫这个治本之策，切实做到村村过硬、户户过硬，不漏一户、不落一人。05-30
三农西安市长安区子午街道办王庄新型农村社区里，一排排灰瓦白墙的徽派民宅映衬着蓝天白云的清透，美得像江南水乡的水墨画卷。05-30
三农在“一带一路”倡议框架下，传统农业往来早已发展为以科技、人才、商贸、基础设施等为重点的全方位农业大协作。05-29
三农截至目前，宁陕县已累计投放扶贫互助资金5026万元，带动3454户贫困群众发展产业、脱贫增收。05-30
三农大荔县按照“园区核心+示范带动”的布局，打造“中国枣文化博览园”。博览园可辐射黄河滩区十五万亩有机冬枣产业带。05-30
三农南郑区313个村（社区）的2.4万名党员干部组成“党员志愿服务队”，走进田间地头，帮助缺劳户、贫困户移栽玉米、秧苗。05-30
三农5月26日，北京新发地农副产品批发市场大蒜批发均价为1.65元每斤，比一年前同日的3.4元每斤大跌52.86%。05-29
旅游落日余辉中的特拉凯城堡。特拉凯城堡位于立陶宛首都维尔纽斯以西约25公里的加尔韦湖的一个湖心岛上，始建于14世纪。06-01
旅游文化和旅游部近期部署查处丑化恶搞英雄烈士等违法违规经营行为，严肃查处歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹。06-01
旅游今年是狗年，从年初到现在，不少商场、酒店或者民宿为了吸引更多养宠顾客纷纷出招。06-01
旅游中国驻洛杉矶总领事馆5月31日在官网发布通告，提醒来美研学旅行的中小学生、家长、组织方和接待方。06-01
旅游记者5月31日从国家林业和草原局获悉，6月起，将在全国范围内集中开展自然保护地大检查。06-01
旅游从2018年初开始，浙江省丽水市云和县相关部门践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，响应国家节能减排号召。06-01
旅游酒店是西安市开展‘宠物计划’的先驱。宠物作为中国家庭成员已然是一种趋势。05-30
旅游蒲城县“槐院里”历史文化街区是以东府文化为主题，以关中民居院落为特色。05-30
旅游30日，外交部发言人华春莹表示，人员往来是促进各国包括中美两国间各领域交流与合作的重要基础。05-31
旅游5月30日，西藏自治区日喀则市白朗县举行第八届果蔬采摘节，当地官方称，拥有“后藏粮仓”之称的白朗县变成了“百果园”。05-31
旅游随着闷热潮湿夏天的到来，野外各种虫蚁活动频繁。而人们夏天在户外喜欢在树荫下乘凉，近日国内多地爆出蜱虫叮咬病例。05-31
旅游北京市昨天召开《北京市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》落实会，首次明确各级政府要依法履行文物保护主体责任。05-31
美食酱油是人们餐桌上离不开的调味品，但它的种类有很多，最常见的就是生抽，老抽，普通酱油。老抽味道咸中带微甜。06-01
美食找块布，在上面挤点番茄酱，找一个你觉得需要抛光的铜器，什么都可以。06-01
美食葱含有蛋白质、脂肪、糖、维生素、胡萝卜素、钙、镁和铁等。葱的辛辣气味有杀菌作用，生吃大葱。06-01
美食“吃肉不吃蒜，营养减一半”，这句关于吃肉的饮食谚语在民间广泛流传。有一种说法认为大蒜可以化解肉中的有害成分。06-01
美食红薯富含胡萝卜素(能在身体内转化为维生素A)和维生素C，这两种维生素可让皮肤健康亮丽。任何富有营养而又有益的食品。06-01
美食西芹是瘦脸的冠军食品，它含有大量的纤维素，更加需要你运动脸部的肌肉来用力咀嚼，对加强脸部的肌肉锻炼非常有效。06-01
美食解冻食物本身过程简单，但常常会花去人们大量的时间。而走捷径，又有失手浪费食材的风险。你是否也曾为此烦恼？05-31
美食土豆丝饼是我从小吃到大的一种最家常的饭菜，既当饭又当菜，煎一盘土豆丝饼再煮上一碗玉米糊糊粥，就会让我吃的心满意足。05-31
美食为了熬好这碗皮蛋瘦肉粥，特别向当地的朋友请教了做法，其中有几点颇为受用。首先米要用加了油的水浸泡，不要担心油腻。05-31
美食龙眼干也就是我们通常所说的桂圆干。我们都知道，龙眼干是营养丰富，很是滋补的一种食物。那么龙眼干的具体功效有哪些呢?05-31
美食吃起来面的食物，可能会给你“难登大雅之堂”的错觉，其实它们在营养上很有自己的特色。小米富含胡萝卜素。05-31
美食俗话讲，宁可一日无肉，不可一日无豆，可以说从很早以前国人就认识到经常吃豆类对养生保健的好处，其营养价值高。05-31
健康据香港“东网”5月30日报道，荷兰一啤酒生产商将打破41年历史，拟在啤酒节上首次推出无酒精啤酒。06-01
健康如果宝宝超过5岁，每周至少两次夜间尿床，持续三个月以上，这就需要引起家长的高度重视了。06-01
健康医生表示，中药零食中，药的成分不是很多，但经常食用也会对身体产生影响，市民要根据自己的体质选择适合的中药零食。06-01
健康许多人觉得小龙虾是杂食动物，越脏的环境下越能生存，小龙虾全身都是寄生虫，虾线很脏不能食用，这些常见疑惑是不是真的呢？06-01
健康背下部对应脾、胃、肝、胆，腰部对应肾、膀胱、大肠和小肠。所以保养背部也成了养生很重要的一点，促进背部经络的排毒、排汗功能06-01
健康虽然适当的压力可以促进人前进，但过大的压力，对个体来说也是一个打击。当压力，超出了个体的承受极限时，人容易产生神经衰弱。06-01
健康牛奶是人体获得钙和蛋白质的重要食物来源，喝牛奶是生长发育期儿童每天的“必修课”。现在市场上的牛奶产品琳琅满目，哪一种才能让儿童喝出健康？06-01
健康三文鱼富含高蛋白，含对心血管和大脑发育有重要作用的omega-3脂肪酸，维生素D含量丰富，是自然界给予人类的一道不可多得的食材。05-31
健康高粘稠血症的直接危害是引起心、脑、肺、肾等重要脏器的血液供应不足，引起缺血、缺氧，从而导致冠心病、脑梗死、肾衰等疾病的加剧。05-31
健康有效对治咳嗽就必须先揪出潜伏在咳嗽背后的真正“元凶”——黏附在体内的痰液。痰液里有很多蛋白质的成分，一旦黏附细菌，它就成了很好的培养基。05-31
健康从全年中来看，臭氧污染的出现，一般从每年的4月份开始，一直持续到10月，其中6-8月份浓度比较高。05-31
健康痛风病人之所以要严格控制饮食，在于预防痛风主要靠规律的生活、适当的锻炼、清淡的饮食，其中又以饮食最能影响痛风发作的频率。05-30
教育5月30日，65名广东普宁市华美实验学校高三青海玉树班藏族同学从深圳火车站乘坐广铁Z230次列车返乡备战高考。06-01
教育陕西科技大学招生办公室副主任王宁做客新华访谈《2018高考情报局》，向广大网友介绍了学校的办学情况及招生变化等。06-01
教育总有一些目标，需要创业者快马加鞭；总有一些竞争，需要参赛者拿出追逐的决心与毅力。05-31
教育当日，“大眼睛”苏明娟带着自己所在单位中国工商银行安徽省分行的捐赠，来到母校金寨三合实验学校和金寨县先瑞红军小学。05-31
教育学校融合了9年制义务教育与职业中专，目前共设有视障班、聋哑班、培智班和唐卡、面点、软陶等职业技能中专课程。05-31
教育在“六一”儿童节即将到来之际，南航湖南分公司组织平日里穿梭在各大城市的机长和空姐们，来到湖南省邵阳市新宁县大塘村，给100多个山里娃上了一堂特殊的“梦想课”。05-31
教育由新华网和台湾旺旺中时媒体集团共同发起的第二届“台湾青年大陆互联网＋梦想之旅”将于今年8月在北京举办。05-30
教育截至2018年3月，在受访者中，有74.39%的应届毕业生已获得录取通知，总体来看，录取通知获取率同比提升2.19%。05-30
教育周五，最后一节自习课！下课铃还有5分钟，坐在后排的林美媛已悄悄收拾好书包，只等铃声一响，就第一个冲出教室。05-30
教育雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，将成为北京发展新的一翼，承担解决北京“大城市病”的历史使命，成为新的区域增长极。05-30
教育27日，来自西安各区县的中学生在西安大明宫含元殿遗址进行笔试答题。05-29
教育在南昌大学举办的2018ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）中蝉联总冠军，这是他们第五次在这项赛事中夺冠。05-28
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车奥迪e-tron量产车型将首度搭载虚拟后视镜，透过其窄小的造型设计，可让车身宽度减少15cm，这样可以减少阻力，降低风噪。06-01
汽车自今年7月起，零售会以独家品牌的形式出现，数量也削减至30家，预计未来DS品牌在全英国的零售店数量将扩大至70家。06-01
汽车动力方面，新款马自达2将继续沿用现款车型搭载的1.3L汽油发动机和1.5L涡轮增压柴油发动机，未来新车还有望增加一台1.5L汽油发动机。05-31
汽车据悉，入门级蝰蛇将搭载自吸式V8引擎，动力可达550马力，取代之前的V10引擎，顶配车型有望搭载700 马力全新纯铝制V8引擎，与地狱猫共享。05-30
汽车PSA集团表示，基于e-CMP平台的电动车单次充电续航里程可达280英里(约450千米)，且已证实将于2021年之前推出四款基于该架构的电动汽车。05-30
汽车本田在2012年首次发布飞度电动版，但销售时间不长。今年早些时候，本田公司预先发布了一款专门针对中国市场的新款量产电动车，将于今年年底前上市。05-29
汽车动力方面，博瑞GE插电式混动版将搭载由1.5T发动机、电动机、电池组和7速DCT混动变速箱组合的插电式混动系统。05-29
汽车他们甚至在考虑要把这辆车带到纽博格林北环赛道(位于德国的经典超长赛道)，看能否创下前驱皮卡最快的圈速纪录。05-29
汽车1-4月轩逸与朗逸之间差距为1.15万辆，卡罗拉与轩逸之间仅相差0.2万辆，A级车竞争处于白热化阶段，而去年表现坚挺的英朗已经掉队。05-28
汽车内饰上，大量真皮材质的运用，使得车内的豪华氛围营造得还算不错，双12.3英寸仪表盘和多媒体屏幕的一体式设计显得科技感十足。05-28
汽车标致将暂停308 GTi的生产，改进引擎，以减少该车的排放量。由于严格的排放法规，标致高性能车型部门旗下的标致308 GTi将会有四个月的停产周期。05-23
汽车用作救护车，采用了2.0升双涡轮增压四缸引擎，最大功率190马力，峰值扭矩400牛米，配备四轮驱动系统和八速自动变速器。05-23