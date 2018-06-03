“为爱”行走大型现场组图 2700余人为受助者筹得近4万元

为“爱”行走的起始点

西部网讯（见习记者 凌旎）6月3日，2018为爱行走大型公益徒步活动在西咸新区空港新城拉开了帷幕。随着信号枪“砰”的一声响，2700余人一起出发用脚步为爱点赞。

本次公益活动的参与者既有空姐空少、国际留学生、女企业家组成的方队，也有众多热心市民自发前来。据了解，只需1元钱，就能报名参加徒步活动。活动现场共设置5个公益项目，分别为关爱无人照顾的“事实孤儿”，关爱“月亮的孩子”即白化病患者，关爱被重大疾病拖累的贫困家庭以及关爱山区儿童的“科技梦”。徒步道路沿线摆放着多个公益项目展架，爱心参与者可以随时扫描展架上的二维码了解公益项目详情，边走边捐。在全球10多个国家热心参与者的共同努力下，活动结束后共得到捐款38794元。

与其他公益活动不同，这次特意设置可单腿行走30米、沉默行走30米和坐轮椅前行30米的体验板块，目的在于让参与者感受残疾人士的日常生活方式，更深刻的了解公益。空港新城管委会主任贺键全程参与了徒步活动。“闭眼走了30米，我感到非常艰难。今天不仅是一场行走大会，我们是为了爱而行走，希望能够在帮贫助弱的基础上带动全市人民深化公益意识，增强社会责任感。今天最小的参与者只有8个月，最大的74岁，大家的积极性出乎了我们的意料！”

“ 为爱行走”是中国最大的公益徒步活动，从2013年到今天，近8万人参与线下徒步，50多万人次捐款，已经走过上海、北京、深圳、广州等27个城市。区别于以往苦情的公益刻板印象，这场公益运动创新性的宣扬“行走即是公益”，降低公益参与的门槛，重塑公众对公益的认知，让公益融入了大众的日常生活。

编辑： 谢卓