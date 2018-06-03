陕西大剧院首场户外公演《勇者之剑》6月2日晚在西安大雁塔北广场上演。

西部网讯（记者 张澍田 刘望）时而如白昼之光，时而如黑夜之深。天作幕布地作舞台，灯起灯灭光线忽明忽暗，和着肃穆庄重的击鼓声……这是剧场作品第一次在西安进行声势浩大的户外公演，这也是西安观众第一次在如此壮阔的舞台上被鼓乐的节奏感与舞蹈的力量美所震撼。

6月2日晚8点，陕西大剧院2018户外公演盛装启幕，源自台湾山林间的优人神鼓《勇者之剑》，让现场五万西安市民感受到了来自天籁的寂静之声。不同于其他演出结束时山呼海啸般的叫好声，这场演出的谢幕显得格外安静平和，当轰鸣的鼓声停止，全场观众在这棒起棒落间寻求内心的宁静。

首次户外公演 令观众感受中国古典文化魅力

千年佛塔之下，击鼓之声不绝于耳，这种勃发的力量令人精神一振。31位演员女生束发，男生光头，似伴着山林里的艳阳、风雨、寒流、虫鸣，静坐、击鼓、修习武术。演员的肢体动作、舞蹈与击鼓融为一体，似在拥挤纷乱的世界保持内心的宁静。

在巍巍千年的大雁塔下，来自台湾的演员们时而舞、时而呼，时而舞剑、时而打坐、时而念白、时而肃立，时而旋转腾挪、时而静默无声……

这种集武术、乐器、鼓艺、戏剧等为一体的舞台表演形式，成为一面是宁静，一面是力量的视听盛宴，令现场的五万观众大呼过瘾。

《勇者之剑》是优人神鼓是受邀在世界各地演出最多的剧目之一。这部以武术、击鼓结合戏剧、舞蹈、音乐的完全剧场作品，是鼓中的武术，也是鼓中的舞蹈，呈现出中国古典文化中修身、养心，以及世外桃源般的宁静风貌。

陕西大剧院开启户外公演新篇章

自西安交响乐团2013年开启户外公演以来，约有数十万海内外游人及西安市民受惠其中，户外公演的概念在西安历经5年，开始逐渐深入到寻常百姓家。在家门口欣赏到最顶级的公益音乐表演，这让西安观众倍觉惊艳。

这一次，陕西大剧院在西安开启了新一轮户外公演的新篇章，这场规模极为盛大的户外公演，开创了西安演出历史上的先河，成为一年一度最令人瞩目的文化事件之一，潜移默化间提升着西安这座城市观众的欣赏品位与艺术气息。

相关负责人介绍称，这也意味着，未来将有更多精品力作，凝聚成一股公共视觉的力量，走进更多西安观众视野，让更多西安人了解国内外一线表演团体及舞台艺术作品的动人魅力。

开演前，优人神鼓的创始人、艺术总监刘若瑀表示：“艺术并不独存于大雅之堂，它更需呼吸‘露天’、‘户外’的新鲜氧气。这次能够在大雁塔下表演，对优人来说非常荣幸，好像有种祝福的力量在背后支撑着我们一样。”

25位古城少年加盟 传承西安鼓文化

在演出开始前，25名来自西安的少年鼓手为数万观众演出了《曼达拉的献礼》，曲目为2009年听障奥运开幕式，优人神鼓演出的《曼达拉的献礼》所改编的“地、水、火”片段。

这些少年鼓手经过优人艺术家的指导，学习了击鼓、静心与肢体的训练。这是他们与舞台艺术近距离的熏习，也是陕西大剧院与这座城市的一次艺术和新生的碰撞。

舞台艺术的力量感动现场观演游客

这一场来自优人神鼓的户外演出，让西安观众领略到舞台艺术的精妙，最后当勇士放下长剑，真正找到定静的力量和面对生命的勇气，现场观众也用75分钟的凝神专注和持续不断的掌声与台上演员相互呼应。

“在西安生活了几十年，从未听过如此契合这座城市的声音，在这座古城在大雁塔下在就应该有这样的演出。这一刻，感觉西安真的越来越好了。”市民张女士在散场时说。

不只是西安人为之感动，许多外地观众也从北京、上海、香港、台湾特意赶来，在大雁塔下感受这历史性的一刻。来自上海的黄先生说：“这次我是专程来看这场户外演出的，大雁塔和优人的表演太契合了，只有在西安这样的古都，才会呈现出传统文化真正的魅力”。