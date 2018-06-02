最新|“南长安街壹号”摇号调查结果：七人涉嫌犯罪 八人被免职

西部网讯 今天（6月2日）晚上，西安市长安区调查组通报网传“南长安街壹号项目部分摇号购房者信息登记表”调查处理情况。
通报称，5月24日晚，网上传出2018年4月29日“南长安街壹号项目部分摇号购房者信息登记表”后，长安区连夜成立调查组，对4月29日“南长安街壹号”项目摇号售房过程和涉事人员进行全面调查，依规依纪依法严肃处理。
企业销售经理、摇号系统操作员等7名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施
经调查，在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目过程中，西安天磊置业有限公司和武汉矩阵科技有限公司相关工作人员涉嫌破坏计算机信息系统犯罪，西安市公安局长安分局已于5月31日立案侦查，并对企业销售经理、摇号系统操作员等7名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。
西安天磊置业有限公司被纳入社会信用体系“黑名单”
经调查，西安天磊置业有限公司在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目中存在违规操作销售行为。长安区住房保障和房屋管理局责令西安天磊置业有限公司立即进行整改，对其违规销售行为进行惩戒记分，暂停受理其新申请预售许可，限制其未售房源的网签销售，并将其纳入社会信用体系“黑名单”。对116人（涉及公职人员35名）请托违规销售的106套房屋（10人放弃购房资格），重新进行公开摇号销售。前述所涉违规销售的购房者不得参加重新摇号。
35名公职人员“打招呼” 8人被免职
经调查，有35名公职人员受购房者请托，给西安天磊置业有限公司“南长安街壹号”项目部相关人员“打招呼”，造成不良影响。8人被免职，5人受到党内严重警告处分，8人受到记大过处分，14人受到记过处分，其中有6人同时被调整管理岗位。
编辑： 钟莹
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