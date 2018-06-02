业主投诉小区围墙凌晨被强拆 碑林区政府：正常施工群众有误解

6月2日，有网民向西部网投诉称，西安市南二环东段1号东方广场小区围墙在凌晨4点左右被一群不明身份的人士强行拆除，几位业主上前阻止时，被推搡谩骂，身体不同部位受伤。
早上10点，记者赶到东方广场小区，该小区所在的南二环辅道（北侧）小区门前辅道已经被封堵，零散的砖块和挡板散落在道路上，有部分东方广场小区业主聚集。
凌晨小区围墙被推倒 两位业主受伤
41岁的女业主张大姐被邻居们搀扶着坐在一旁休息，她是凌晨4点见证小区围墙被拆除的现场目击人之一。张大姐告诉记者，由于自己家里有一个马上中考和高考的孩子，所以当天晚上休息的比较晚，在凌晨3点左右，自己突然感到搂在震动。
“拉开窗帘看，发现有一群人在门口开着大型的类似挖掘机的设备在施工，我担心影响孩子休息，便下楼去劝说，想让他们停止施工。”张大姐说，当时现场有八九个人，当自己刚开口询问对方是干什么的，就被几个壮汉阻止上前。
“没有想到被推搡倒地，在地面上被拖了大概有二十来分钟，呼喊声都淹没在巨大的机器声中。我小儿子当时报了警，110接警人员称会给我们回复，最后也无人回复。”随后，张大姐被送往西安市第九医院，初步诊断为心悸待查，心动过速，建议住院治疗。
64岁的穆大爷也是当时现场的目击证人，据他描述，凌晨4点左右听到小区门口有巨大声响后，便到现场查看，发现一群人正在拆小区围墙。
“我询问对方是什么人，为何要拆我们的围墙，但对方无人回应，上前便来推搡我，4点14分，我现场拨打110报警，但却没有打通。”记者了解到，小区还有几位业主也受了伤，不过伤情较轻。
业主：怀疑是加油站偷偷施工
在现场，不少业主告诉记者，“高度”怀疑这群强拆围墙的人是隔壁加油站搞得鬼。
“近段时间，我们小区旁边不远处正在建加油站，由于存在安全隐患。大伙都不同意建加油站施工。”一位业主告诉记者，5月中旬，小区附近工地开始施工围挡，刚开始都以为是市政施工，直到5月23号，他们才发现这里要建一个加油站，由于距离小区围墙不到20米，业主们觉得存在安全隐患。
“加油站距离延兴门地铁B1出口40米，和我们小区一墙之隔，小区广场底下是地下停车，在这上面建加油站，这等于在空中作业，存在这么多的隐患，所以大家不同意。”另一位业主说。
记者了解到，由于目前小区居民意见大，相关部门初步决定要求施工方停止施工，并让城管部门对工地进行了查封。
碑林区政府：此处为新兴南路快速干道施工
下午，记者从碑林区人民政府办公室了解到，今天早上，太乙路街道办事处接到群众反映，称南二环东段1号东方广场小区居民将南二环辅道（北侧）小区门前辅道封堵。太乙路街道办事处立即赶往现场查看情况，并上报碑林区委区政府。
碑林区委、区政府接到消息后，组织各相关部门负责同志赶往现场进行处置。
据了解，此次群众封堵道路是由新兴南路快速干道施工引起的。此路段为西安市重点建设项目，按照道路规划，东方广场小区部分土地位处规划红线范围内。
5月18日，碑林区建住局在小区院内对道路征迁情况进行了公示。5月25日，交警部门对此路段施工情况进行了公示。由于工期紧、任务重，施工单位在施工作业中引起群众误解，对道路进行封堵。
11时许，在对群众做了解释劝离工作后，居民离开现场，道路恢复畅通。
新兴南路快速干道为ppp项目 曾下发三份施工告知书
记者了解到，新兴南路快速干道为ppp项目， 是西安市今年的重点建设项目。碑林区房屋征收管理办公室在 2018年2月5日和5月24日，曾分别下发过两份施工告知书，东方广场管理处在5月18日下发过施工告示。
在5月24日的告业主书中称，东方小区目前征迁的地方是“将围墙退回原项目用地审批红线”，政府对被占用的土地予以征迁收回，不涉及赔偿问题。
告知书中称，在小区新建围墙外，设计为绿化带和人行横道，并非行车道路。另外，高架桥将建隔音设施，保障小区安全及居住环境不受影响。
编辑： 肖昌希
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