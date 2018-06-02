夏爽中国·嗨西安，华清宫举办第四届登山节。

西部网讯（记者 贺桐）今天（6月2日）上午，华清宫第四届国际大学生登山节在美丽的骊山脚下举行，通过积极健康的户外登山鼓励学生增强健身，感受登山快乐，促进国际友好交流合作，也标志着西安市临潼区“夏爽中国·嗨西安”夏季活动正式启动。

3000多名来自西安各地区大学生和不同国家的国际留学生，由华清宫望京门出发。途经华清宫九龙湖、五间厅旧址、兵谏亭旧址、老母殿等风景区后，最终到达烽火台。在激烈的赛程中，青年学生们还不忘主动捡拾路边的垃圾，为科学文明登山、绿色环保尽一份力。

最终，王桓以22分59秒的好成绩获得此次登山比赛的第一名。活动最后，华清宫景区为此次活动的前100名获奖者，颁发了纪念勋章与证书，鼓励他们在繁重的日常学习中不忘积极健康的生活方式。

据悉，“夏爽中国·嗨西安” 临潼区夏季活动以全域旅游为引领，围绕“欢乐”夏日、“清凉”夏日、“品读”夏日、“美味”夏日，打造“节庆民俗、亲山亲水、研学康健、赏花采摘”四大精品主题活动。

骊山是秦岭山脉的一个支脉，海拔1302米，由东西绣岭组成，是秦岭晚期上升形成的突兀在渭河裂陷带内的一个孤立的地垒式断块山。周、秦、汉、唐以来，这里一直作为皇家园林地，离宫别墅众多。秀美的风光、源远流长的历史文化吸引着全世界的旅游爱好者纷至沓来。

华清宫充分利用开展登山运动丰富的自然资源，通过国内外大学生的参与，以登山运动为纽带，促进国际友好交流合作，增强全民强身健体意识，领略骊山的独特自然历史风光，体会攀登一步、视野更远、境界更高的旅游幸福感。