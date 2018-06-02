高分六号成功发射 西安力量为数据“打电话”做好保障

6月2日12时13分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射高分专项高分六号卫星。新华社 发

西部网讯（记者 刘望 通讯员 张昊）今天（6月2日）12时13分，高分六号卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，我国高分辨率对地观测系统再添一员。位于西安航天产业基地的航天五院西安分院提供的数传分系统，搭建了高分六号卫星照片等数据处理的加工厂，卫星“打电话”给地面传输数据也得到保障。

高分六号卫星是我国高分辨率对地观测重大专项工程中发射的第10颗卫星，承担着我国国土资源调查、农业综合利用、环境保护、综合减灾救灾等重要任务。

与高分一号卫星不同的是，高分一号卫星的寿命是5年，而高分六号卫星的设计寿命则达到8年，为了实现高可靠与长寿命目标，航天五院西安分院的设计师们对影响数传分系统高可靠性和长寿命的三个关键要素——微波开关、数传天线及固态放大器——进行了反复的设计和验证。

为了避免传送通道出现问题，研制人员不断改进设计方案、做了大量的试验验证。据西安分院高分六号卫星负责人吴增印介绍：“这颗卫星在轨需要工作8年，通道切换频繁，我们已经在地面进行了20万次的开合试验，验证其可靠性和长寿命。”

对于高分六号卫星来说，8年的工作时间，数传天线的转动次数相较于其他遥感卫星来说就多得多，每转动一次，天线部件就可能出现磨损。为了保证在轨不出问题，航天五院西安分院的设计师们换算出8年里数传天线的转动次数，在地面模拟了太空真实的真空环境，并进行了天线转动几万次的试验验证。

除了寿命长的特点，高分六号的数据传输能力也有了进一步的提升，一秒钟处理并传送的数据量，是高分一号卫星的1.5倍，高分六号卫星也是我国在轨及在研的第三代数传系统中传输速率最高的卫星。航天五院西安分院主管科研生产的副院长和新阳表示，后续，高分六号将会与高分一号星座进行组网，进一步提高高分家族卫星的观测能力。

编辑： 钟莹