安康公安为群众挽回160万财物 破获226起“盗抢骗”案

西部网安康讯 （记者 毛明博 通讯员 周瑞儒） 记者今天（6月2日）从安康市公安局了解到，自从陕西省公安厅部署开展严打大攻坚、大提升集中行动以来，安康公安机关迅速行动，成效显著。截止目前，安康市破获“盗抢骗”案件226起，全市召开返赃仪式9场次，返还财物160万元，受到群众欢迎。

为贯彻落实会议精神，安康市公安机关成立了由副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟任组长的领导小组，及时在安康市公安局召开党委扩大会学习传达会议精神，动员部署各项严打工作，并向全市公安机关发出了“大干40天”的行动号令。

安康市公安局还采取“日通报、看排名、红字通报、约谈问责”等方式严格奖惩。目前，安康市县区公安局均部署开展为期一周的统一行动和破案比武竞赛活动。

编辑： 王瑜