陕西省教育厅厅长王建利和安康市委副书记、市长赵俊民签订共建安康学院协议正式生效。

西部网安康讯（记者 毛明博） “今年起，陕西省教育厅将大力支持安康学院尽早获批研究生学位授予单位、力推安康学院获批为教育部对口受援单位；在5年内将安排3000万元专项资金支持安康学院发展、指导安康学院建立大学科技园；安康市在5年内斥资2500万元支持安康学院在富硒产业、汉江水资源保护和利用、地方文化传承创新等方面‘转型发展、提升层次’……”今天（6月2日），随着陕西省教育厅和安康市共建安康学院协议正式签署和生效，标志着安康学院助力地方经济发展迈进“新时代”。也标志着安康高等教育助力地方经济发展也走上了“快车道”。

陕西省教育厅：

安康学院要用“软实力”为安康发展提供“硬支撑”

自2009年启动首轮省市共建合作迄今，安康学院已建立陕西省蚕桑重点实验室、陕南生态经济研究中心、陕西富硒循环农业发展研究院等9个省级科研平台、设立3个陕西省科协院士专家工作站和3个陕西省研究生联合培养示范工作站，支撑安康社会建设能力显著提升。先后与安康10县区政府缔结战略合作伙件关系，与40多家企事业单位达成科技合作框架协议，在围绕富硒食品、生态旅游等方面与安康高新区、旬阳高新区以及部分县工业园区、现代农业园区等建立“产、学、研、教”合作关系中还走出了“地方性、应用型、开放式”的办学之路。

陕西省教育厅厅长王建利指出：今后，安康学院要在坚持正确办学方向，推动新发展等工作外，紧密对接安康富硒食品、绿色能源、生态旅游、特色农业等行业急需、市场前景好、地域特色鲜明的应用型学科专业群，努力走出地方院校转型发展、提升办学质量的新路子；积极开展校地、 校企、校际合作，做好深度参与地方脱贫攻坚工作，在引领秦巴山区创新驱动和安康建设西北生态经济强市进程中大显身手。

安康市长：

全力支持办好“安康人自己的大学”

安康学院党委书记王国良表示，安康学院今后将持续围绕立德树人根本任务，深化校地合作，以服务安康地方经济社会发展为己任，将学院打造为地方文化交流与合作的窗口、科学研究的高地、人才培养的摇篮和社会发展的智库，为安康建设西北生态经济强市贡献学院力量。

安康市委副书记、市长赵俊民强调，安康学院是“安康人自己的大学”，随着省市共建安康学院协议签订，也标志着安康学院发展开启了新的篇章。安康市委、市政府将在安康学院学校建设、产教融合、科技研发、机制创新等方面给予更加有力支持。

赵俊民还郑重承诺，将一如既往支持安康学院建设一流学院，也希望安康学院继续为推动安康经济社会更好更快发展作出新的更大贡献。