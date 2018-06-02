新闻频道 > 本网原创

导演李杨携自述新书《一意孤行》回故乡西安签售

时间：2018-06-02 18:03:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘璞华

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

导演李杨携自述新书《一意孤行》回故乡西安签售

6月2日下午，电影《盲山》、《盲井》的导演李杨携新书《一意孤行》与影迷在西安见面，并举行签售活动。活动现场李杨与影迷进行了亲切的互动，并且回答了部分影迷的提问。

导演李杨携自述新书《一意孤行》回故乡西安签售。

西部网讯（记者 刘璞华）6月2日下午，电影《盲山》、《盲井》的导演李杨携新书《一意孤行》与影迷在西安见面，并举行签售活动。活动现场李杨与影迷进行了亲切的互动，并且回答了部分影迷的提问。

导演李杨携自述新书《一意孤行》回故乡西安签售

据了解 ，《一意孤行》一书作为李杨的成长自述，其中涉及许多他青年时期、留德时期及早期影片拍摄，特别是电影《盲井》拍摄的起始与艰辛等。李杨在采访中表示，西安作为自己的故乡，也是他电影梦开始的地方。回到家乡签售，内心倍感亲切，得到家乡影迷的支持自己内心备受鼓舞。

影迷排队参加《一意孤行》签售活动。

记者在活动现场看到，许多影迷都是带着四五本书来参加签售活动的。他们纷纷表示，作为李杨多年来的影迷，此次能从新书《一意孤行》了解到李杨的心路历程，是一场难得的体验。影迷唐先生在互动环节提问李杨，在结束了“盲”系列电影的拍摄后有哪些打算。对此，李杨透露，他将暂时告别小众电影的拍摄，去尝试更加面向市场的大众电影，《一意孤行》就是他个人的一个小小总结。

影迷王先生向李杨提问。

影迷王先生与李杨讨论了其2018年2月上映的影片《盲道》的结尾，李杨表示，他之所以拍摄了一个开放式结尾，就是希望观众关注到被拐儿童这个群体，从而引发全社会的关注，这是比电影本身更为重要的事情。

编辑： 刘璞华

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

直面高考冲刺 父母悉心照料假装轻松

风吹麦浪黄澄澄 麦子成熟收割忙

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题