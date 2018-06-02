导演李杨携自述新书《一意孤行》回故乡西安签售。

西部网讯（记者 刘璞华）6月2日下午，电影《盲山》、《盲井》的导演李杨携新书《一意孤行》与影迷在西安见面，并举行签售活动。活动现场李杨与影迷进行了亲切的互动，并且回答了部分影迷的提问。

导演李杨携自述新书《一意孤行》回故乡西安签售。

据了解 ，《一意孤行》一书作为李杨的成长自述，其中涉及许多他青年时期、留德时期及早期影片拍摄，特别是电影《盲井》拍摄的起始与艰辛等。李杨在采访中表示，西安作为自己的故乡，也是他电影梦开始的地方。回到家乡签售，内心倍感亲切，得到家乡影迷的支持自己内心备受鼓舞。

影迷排队参加《一意孤行》签售活动。

记者在活动现场看到，许多影迷都是带着四五本书来参加签售活动的。他们纷纷表示，作为李杨多年来的影迷，此次能从新书《一意孤行》了解到李杨的心路历程，是一场难得的体验。影迷唐先生在互动环节提问李杨，在结束了“盲”系列电影的拍摄后有哪些打算。对此，李杨透露，他将暂时告别小众电影的拍摄，去尝试更加面向市场的大众电影，《一意孤行》就是他个人的一个小小总结。

影迷王先生向李杨提问。

影迷王先生与李杨讨论了其2018年2月上映的影片《盲道》的结尾，李杨表示，他之所以拍摄了一个开放式结尾，就是希望观众关注到被拐儿童这个群体，从而引发全社会的关注，这是比电影本身更为重要的事情。

编辑： 刘璞华