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安康男子回家乡种花 年入百万
2018-06-02 16:42:26 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤） 安康石泉中池镇堰坪村，40岁的陈建国在他的百合花园剪百合花，5元一枝百合花送到县城很快就能卖完。
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